不看老公辰亦儒健身抖音 曾之喬自爆反看這種頻道

曾之喬再度代言集點活動，當代言人的商品都放在舊家。(圖:先勢公關提供)

台灣女星曾之喬在疫情期間和商界友人成立自創服裝品牌，她透露疫情期間很多節奏被打亂，難免會碰到工廠出貨延遲或是缺布料的問題，但自己就是抱著「隨遇而安」心態，投資 七位數當作學習，「要真的投資才會長大」。至於和老公辰亦儒因工作分隔兩地，她坦言不會去算時間也不會看對方的健身抖音 。

曾之喬一年多前大約投入200多萬台幣在服裝產業，雖然很多藝人都投資服裝業但沒有特別去請教誰，只有問過好友丫頭和王子，目前擔任的是品牌長的職務她笑說：「真的是隔行如隔山，像碰到很多問題我講不出專業問題，只會說這種我就不會穿。」

和老公辰亦儒因為工作分隔兩地，曾之喬說不會特別去看老公的健身抖音，因為兩人健身屬於不同路數，風格差很多，至於兩人已經多久沒見面？曾之喬求饒說：「反正不要算這個啦，沒再算這個，大家就都獨立工作，我們結婚之前也很低調啊。」但她也讚美老公屬於全身部位都雕塑的人，她則走輕路線練習皮拉提斯。

她笑說自己雖然不看老公的健身抖音卻很常看韓貨賣衣服的直播，「因為我就是會買這種價位服裝的人，會看穿搭，跟我的品牌TA很相近。」