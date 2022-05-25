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返台陪爸媽 寇乃馨、黃國倫順道搞「房事」

記者林怡秀／綜合報導
寇乃馨（左）生日在直播中挑戰做法式檸檬蛋糕，黃國倫一旁愛相隨。（圖：寇乃馨提供）
寇乃馨（左）生日在直播中挑戰做法式檸檬蛋糕，黃國倫一旁愛相隨。（圖：寇乃馨提供）

台灣女星寇乃馨和黃國倫兩年來在大陸經營直播電商，不過夫妻倆4月悄悄返台，寇乃馨受訪表示，媽媽打了疫苗後，身體狀況大不如前，她驚覺過去忙於事業，陪伴家人的時間太少，加上疫情考量，決定先回來陪在爸媽身邊，寇乃馨說，直播在哪裡都能做，而她日前生日，也在直播裡首次挑戰做法式檸檬蛋糕，手藝讓老公十分驚豔。

夫妻倆目前已經返台一個多月，寇乃馨說，媽媽自從打了第二劑莫德納以後，身體很不適，「她打完後躺了好幾個禮拜，喘不過氣也睡不著覺，進出醫院好幾次，又因為子宮需動手術，連走路都不太方便。」因為擔心媽媽的身體狀況，她這趟回來決定多待幾個月，她說：「現在對我來說，爸媽比工作更重要。」

除了陪伴，這趟回來她也打算著手裝潢七年前購入的新房，「我和國倫現在是擠在我單身時住的老公寓裡，已有近30年屋齡，牆壁油漆多有剝落，因為堆滿東西和幾十個大行李箱，連沙發都放不下，除了床之外幾乎沒有可以走的地方，朋友們都笑我們兩明星像住在倉庫……，真的太沒有生活品質。」

兩人常兩岸飛來飛去，新房買了也沒時間裝潢和入住，「就空在那裡養蚊子，但每個月還是要繳2、3萬的管理費，所以這次回來，也想先搞定『房事』。」

手術 莫德納 疫情

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