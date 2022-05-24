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王偉忠問「熙媛還好嗎」 S媽掉淚：盼孩子們都幸福

記者林怡秀／綜合報導
S媽(右)上王偉忠的中廣節目接受專訪。（圖：中廣提供）
S媽(右)上王偉忠的中廣節目接受專訪。（圖：中廣提供）

台灣女星小S（徐熙娣）與S媽（黃春梅）合作推出Podcast節目「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」，最近在台上線，S媽受邀上王偉忠主持的中廣「欸！我說到哪裡了？」宣傳，王偉忠在節目中關心大S（徐熙媛）近況，S媽突如其來掉淚，看來似乎有不少感觸，S媽坦言，大S要做任何事她都驚訝到無言，但她還是希望孩子們都能幸福，包括大S前夫汪小菲，她也仍保持聯絡，還希望對方能快點找到第二春。

大小S的一舉一動，常是外界關注焦點。（圖：WeTV提供）
大小S的一舉一動，常是外界關注焦點。（圖：WeTV提供）

王偉忠先問S媽「最近熙媛還好嗎」，卻意外惹哭S媽，S媽一邊拭淚一邊笑回「她在談戀愛呀！」再問她對於大S再婚是不是很驚訝？S媽則坦言「她做任何事情我都驚訝到無言，沒有話講了，其實她跟小菲要結婚，我也是她登記了才知道。」

S媽認為，大S再婚不是衝動，而是對自己有自信，「其實她是有計畫性的自信，但她往往沒有想到後面會發生什麼事，反正她覺得出了事，有我會幫她來收拾。」

王偉忠好奇問「那酷龍還OK嗎？」S媽說：「我現在不會叫他酷龍，我都叫他韓語的兒子，我問熙媛，我總不能叫他歐巴吧！他本名叫什麼？她就說我可以叫他兒子。」而汪小菲至今也會問候她，「我女兒會說，媽！妳幹嘛跟他講話，我說他雖然不是妳老公，但也是我半個兒子啊，我現在倒是想鼓勵他趕快找個賢妻。」

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