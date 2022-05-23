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洗熱水澡傷到皮膚 葉歡慘當兩個月「猴子」

記者陳慧貞／綜合報導
葉歡參與「偏鄉反毒品格音樂營」活動，自認收穫比付出更多。（圖：民視提供）
葉歡參與「偏鄉反毒品格音樂營」活動，自認收穫比付出更多。（圖：民視提供）

台灣資深女星葉歡自2017年拍完民視八點戲劇「春花望露」後，螢光幕前消失長達六年，近期她加入「黃金歲月」演出透露近況，坦言體力大不如前，光是連續參與公益活動五、六天，即累到回家需躺一個禮拜，一度還因沖熱水澡，導致渾身皮膚紅腫發癢，形容自己「當了兩個月的猴子」，搔癢難耐。

58歲葉歡曾與王傑合唱「你是我胸口永遠的痛」，當年紅極一時，一曲代表作「放我的真心在你的手心」膾炙人口，讓人回味不已，歌手出身的她，轉戰戲劇也有成，金曲、金鐘、金馬三金都入圍過，但在當紅之際，她卻受恐慌症、憂鬱症所苦，十多年前受洗成為基督徒後，才擺脫陰霾、戰勝自己的軟弱，正向看待任何事。

六年沒演八點檔，葉歡沒閒著，她長年獨居山上，除了忙教會的事，還參與「偏鄉反毒品格音樂營」公益活動，陪偏鄉孩子學習音樂過程中，從中獲得學習機會，說到挫折感，她坦言「體力」、「時間不夠」是最大問題，由於每次的音樂營為全天活動，晚上她還得參與開會，累得她睡前必須洗熱水澡，促進血液循環、消除疲勞，但過燙的熱水也讓她身上猶如脫掉一層皮，油脂也沒了，她笑說：「哇～（身上）好癢好癢，我就像那猴子一樣，不停地抓，過了兩個月才好」。

即使體力大不如前，葉歡仍樂在其中，直言媽媽三年前過世，如今自己成了無父母、無家庭、無男友「三無」的獨居熟女，但因有信仰，驅使她有動力做更多事，看到偏鄉孩子從兩年前的緊張無措，到現在的落落大方，她說：「我沒有孩子，但那一刻，真心覺得我像孩子的媽一樣，有好大的滿足感。」她認為，生命的意義，在於兩生命相互碰觸，成為彼此記憶中一塊美好印記。

入圍 毒品 憂鬱症

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