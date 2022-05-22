在說誰？黃明志開罵炫富歌手 「無視自己國家被欺負」

黃明志(左)跟傳奇球星亨利合作。（圖：亞洲通文創提供）

繼台灣歌手周杰倫成為巴黎聖日耳曼 基金會贊助人，馬來西亞歌手黃明志新歌也有法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）以及「大馬電音公主」蔡恩雨跨刀，他說：「『像他一樣』這首歌是我為2022年國際足總世界盃的創作歌曲，我熱愛足球 運動，非常榮幸能夠跟亨利合作，MV在馬來西亞和英國兩地拍攝，預算破表超支。」

蔡恩雨素有「大馬電音公主」之稱。（圖：亞洲通文創提供）

黃明志入圍第33屆金曲獎年度歌曲跟最佳裝幀設計獎，7度獲得提名 肯定，他開心說：「Lucky 7是個幸運數字，相信會為我帶來好運，拿回大獎。」將在下個月赴台隔離，做好準備出席典禮。他的新歌「像他一樣」以亨利為故事主軸，表示每個人都有自己的偶像，無論身分為何，對方會在冥冥之中替自己指引道路，賣力衝刺直到達成目標。

而他的偶像是麥可傑克森（Michael Jackson），直讚作品維持水準之餘更能勇於挑戰，創造屬於自己的流行，「他的叛逆運用在創作、藝術，在現實生活還是重視公義、為世界發聲，我覺得這個非常重要。」

黃明志入圍第33屆金曲獎年度歌曲跟最佳裝幀設計獎。（圖：亞洲通文創提供）

黃明志提到很多歌手成名後就變了，連自己國家被欺負都會隔岸觀火，就是賺大錢買車、買樓後高調炫富，「對我來講成功的藝人願意站出來爲社會做一些什麼，爲社會發言。爲自己的國家講話，站出來捍衛自己權利和普世價值，我覺得這個很不容易。」