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潘越雲考上台師大博士班 曬錄取通知網呼學霸

娛樂新聞組／綜合報導
潘越雲出道超過40年仍持續念書增進學識。（本報資料照片）
潘越雲出道超過40年仍持續念書增進學識。（本報資料照片）

台灣資深女歌手潘越雲23歲踏入歌壇，靠著「天天天藍」一曲引發轟動，成為台灣80年代的代表性歌手之一。她日前在粉絲團曬出錄取通知書，透露自己考取台師大「台灣語文學系」博士班，目前準備攻讀博士，不少粉絲留言「潘姐根本就是學霸」。

潘越雲獲博士班正取通知。（取材自臉書）
潘越雲獲博士班正取通知。（取材自臉書）

綜合媒體報導，64歲的潘越雲先前攻讀台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，畢業後一直想再進修，本打算攻讀「表演藝術」，但考量自己沒有古典樂底子，因此選擇台灣語文學系，她說，台灣文化、文學跟自己息息相關，想要學習更正統的台語，初試審查就是送交個人簡歷、資料及3000字的書面報告，預計9月實體上課，期許在五、六年內拿到博士學位。

潘越雲在17歲時父母雙亡，此後，她開始半工半讀自力更生。在打工過程中，她前往當地餐廳駐唱，因此被滾石唱片創辦者段鐘沂、段鐘潭兄弟發掘，成為滾石唱片首位簽約藝人，1980年10月展開歌唱事業，此後發行過40多張專輯。

潘越雲日前在粉絲團曬出錄取通知書，透露自己考取台師大「台灣語文學系」博士班，目前準備攻讀博士。貼文曝光後，不少粉絲留言「怎麼那麼厲害！潘姐，我就是妳飛碟的歌迷！怎麼讀書教一下嗎？」、「潘姐的學習態度真的好令人佩服」、「恭喜賀喜，潘老師好，以後一定要多多指教」。

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