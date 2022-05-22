陳淑芳買一堆快篩 暫停拍片只做公益

陳淑芳今年端午節會與弟弟一家人一起過，笑稱比較會包北部粽。（記者吳致碩／攝影）

台灣金馬影后陳淑芳日前出席關懷獨居銀髮長者的公益活動，近期新冠肺炎大爆發，主演戲劇「一家團圓」已有許多人染疫，原定拍攝賀歲片「團圓飯」也有人確診而停拍，不過陳淑芳性格樂觀，不如就趁這時間多做公益，並說自己已經82歲，無法保防疫 險，但家裡準備了一堆快篩，笑說：「買了好多！一支200塊耶！」

陳淑芳多買快篩，是因為工作須常與人接觸，保護自己也保護別人，她先前主演賀歲電影「團圓飯」才剛開拍，就傳出演員隋棠、工作人員確診，被問是否有關心他們狀況，陳淑芳爽快回：「有啊！當然有關心，不關心怎麼可以。」

陳淑芳不清楚「團圓飯」何時復拍，目前還在等待劇組通知，不過她曾誇導演 葉天倫很細膩用心，相信葉導接下來會做好後續的防疫措施。

至於另一部戲「一家團圓」已有13位演員確診，而陳淑芳早從3月中就告假，不太了解現今狀況，只希望他們身體健康，早日康復。她現階段只要有公益活動、廣告工作，都會特別小心防疫，笑說：「鼻孔也篩，燕窩（口水）也吐了！」目前她除了工作之外，都不會特別出門，「盡量在家休息，就是防疫最好的方法」。

今年的端午節 ，陳淑芳會與其他家人一起返家祭祖，只是她可能無暇包粽子，到時會由弟妹負責，「不過我包的比較好吃耶，料都會放多一點」。