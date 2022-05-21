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嚴正嵐、Makiyo 520都嫁了 嚴升格當媽 Makiyo懷孕4月

記者李姿瑩、王郁惠／綜合報導
嚴正嵐人生趕進度，分享密婚又升格當媽。（圖：海蝶音樂提供）
嚴正嵐人生趕進度，分享密婚又升格當媽。（圖：海蝶音樂提供）

台灣演藝圈五二○喜事頻傳，藝人嚴正嵐、Makiyo及主播張齡予都有好消息。嚴正嵐和張齡予雙喜臨門，在外界完全沒風聲的狀況下突然升格當新手人妻、新手媽媽，前一天被求婚成功的Makiyo，20日正式完成登記，人生從此多了新身分。

憑演出戲劇「花甲男孩轉大人」女主角受注目的嚴正嵐，當天無預警於社群宣布與吉他手老公伍晴川密婚且升格當新手媽媽。5月初喜獲麟兒「寶寶」，兒子哭聲宏亮、身長47公分、重2755克，嚴正嵐表示：「一切是最好的安排！隔幾天剛好過母親節了！」

嚴正嵐5月5日與吉他手老公伍晴川登記結婚，而兩人早在2013年就曾一起舉辦聯合音樂會，後來才開始交往5年。嚴正嵐原本預計剖腹產，沒想到兒子38周就急報到，她欣慰說：「胎兒是非常適合自然產的大小，過程意想不到的順利，醫生到後大概用力了3回，寶寶就出來了！」並由老公親剪臍帶。

三立主播張齡予與男友Ryan交往三年多，她也在臉書上公開婚紗照，宣布雙喜臨門。

張齡予(左)和Ryan決定攜手一生。圖／三立提供【作者：王儷臻，日期：2022-...
張齡予(左)和Ryan決定攜手一生。圖／三立提供【作者：王儷臻，日期：2022-05-21，數位典藏序號：20220520225218202】

Makiyo20日下午和老公金先生（小金）到松山戶政事務所登記，兩人正式成為合法夫妻。Makiyo坦言懷孕四個月都沒忌口，一下子胖了十公斤，上圍激增到G罩杯，所以整個人看起來大了一號。

在小金眼中，Makiyo單純善良，連螞蟻都捨不得殺，讓他稱讚「全部我都很喜歡」。有趣的是，Makiyo發現金先生在簽字時好像嘆了口氣，連忙說：「你沒有回頭路了。」而她也感覺一切有點不真實。

makiyo(右)與老公現身松山戶政事務所登記結婚。（記者沈昱嘉／攝影）
makiyo(右)與老公現身松山戶政事務所登記結婚。（記者沈昱嘉／攝影）

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