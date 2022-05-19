陳柏霖睽違10年重返小螢幕 扮貪財律師被迫變奶爸

陳柏霖(右)睽違十年在演出電視劇。(圖:高誠公關提供)

陳柏霖睽違10多年重返小螢幕的迪士尼 新戲「正義的算法」今天公開劇照，陳柏霖一身帥氣西裝，留著俐落又帶點狂野的長髮，宛如時尚雜誌中的精品男模，呈現「精算律師」的風流倜儻及放蕩不羈性格。郭雪芙則顛覆以往形象。一頭米粉頭，戴上一副笨拙的眼鏡，扮演菜鳥律師，兩人合作激盪出不同的火花。

製作單位透露，菜鳥律師大膽的造型出自郭雪芙的提議，導演 許富翔說：「雪芙基本上就是完全打破了觀眾對於她在螢幕前的形象，表演也因為這種造型更顯說服力，最後成品也證明這個決定是正確的，完全沒有郭雪芙的影子，我覺得能做到這一點就是一位值得尊敬的好演員。」

郭雪芙是菜鳥律師。(圖:高誠公關提供)

「正義的算法」劇情描述一場意外讓能力高超但性格臭屁、自私的法律界明星「劉浪」（陳柏霖飾）的人生和事業跌入谷底，背負不名譽的指控被所屬的律師事務所踢出。即使心不甘情不願，為求生計他加入一家公益律所，因緣際會下和熱血新人律師「林小顏」（郭雪芙飾）組成冤家師徒搭檔；更突然被一位素未謀面的男孩「劉良良」（林格宇飾）認作爹，在找不到生母情況下，被迫臨時成為新手奶爸，原先快意瀟灑的玩樂人生瞬間大翻船。

「正義的算法」由「16個夏天」金鐘獎導演許富翔執導，他繼電影 「詭扯」一舉榮獲富川國際奇幻影展評審團大獎後，再度力邀男主角陳柏霖合作，談起兩次合作經驗，導演直說新劇的角色「劉浪」讓陳柏霖有更大的發揮空間與角色深度，「陳柏霖在這兩部作品的角色間轉換，完全展現了他的表演能量與對於角色的認知深度，在幕前非常的專業，且帶動所有其他演員的表演，在幕後又能提升整個劇組的整體氛圍。」盼未來還能繼續合作。