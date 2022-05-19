入圍8項 蔡健雅有望超越阿妹 挑戰第4座金曲歌后

蔡健雅入圍8項，是本屆大贏家。（圖：新視紀整合行銷提供）

第33屆金曲獎入圍 名單日前公布，台灣歌手Faye詹雯婷、Karencici、以莉高露、袁婭維、魏如萱、蔡健雅入圍最佳華語女歌手獎，當中與張惠妹同樣握有三座歌后的蔡健雅有望以四座刷新紀錄；魏如萱有機會抱回第二座，Faye詹雯婷跟首度入圍的Karencici、以莉高露、袁婭維挑戰開胡。

以莉高露首度入圍最佳華語女歌手獎。（取材自臉書）

以莉高露在第23屆金曲獎風光奪三獎，闊別10年以「尋找你」專輯首戰最佳華語女歌手獎，被問有沒有信心？她笑說：「入圍就很開心了。」Karencici興奮表示：「入圍就是肯定，謝謝大家！」

Faye詹雯婷獲知入圍，直呼對製作團隊可以交代了。（本報資料照片）

Faye詹雯婷另還入圍年度專輯、最佳華語專輯與單曲製作人獎，直呼對製作團隊終於可以交代了。獲得七項提名 的魏如萱表示：「開心身旁合作的夥伴獲得肯定，這張專輯是在疫情 期間發行的，花了很多時間製作宣傳。」

袁婭維以「月亮失眠了」專輯搶下金曲歌后門票。（取材自微博）

選秀出身的大陸歌手袁婭維拿到門票，開心能被評審鼓勵，「謝謝一起陪我在月光下造夢的人兒，每一位都記在我心裡，留在音樂裡，謝謝音樂。」

入圍八項的蔡健雅是本屆大贏家，她說在隔離期間得到消息，不自由的靈魂又飛起來出走了，「太感動，哭了，一身雞皮疙瘩，謝謝金曲獎評審的鼓勵！為整張專輯參與的所有技術和工作人員老師們鼓掌八項提名，是每位的細胞組合起來的能量！恭喜所有入圍的超有才華音樂人！」