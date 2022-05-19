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蕭敬騰金曲遺珠？ 證實讓出機會 不再報名

記者梅衍儂／綜合報導
蕭敬騰決定不再報名金曲獎。（圖：喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰決定不再報名金曲獎。（圖：喜鵲娛樂提供）

第33屆金曲獎入圍名單出爐，不少歌王歌后成遺珠，最讓人驚訝的莫過於蕭敬騰，評審團主席阿弟仔被問到老蕭沒入圍原因，表示「他沒報名」，現場媒體議論紛紛，而老蕭隨即透過所屬華納唱片證實不再報名金曲獎，原因是「優秀新人輩出，他願將機會讓給更多音樂人」。

魚丁糸今年角逐金曲獎入圍也成遺珠。（圖：環球音樂提供）
魚丁糸今年角逐金曲獎入圍也成遺珠。（圖：環球音樂提供）

蕭敬騰2013年以「以愛之名」專輯摘下首座歌王寶座，金曲歌王的名號如影隨形，如今他希望「創作能做到不受任何目的影響，能隨自己的心產成作品」，宣布不再報名獎項競爭。而曾拿下歌后的艾怡良、彭佳慧，以及金曲入圍常客魚丁糸、小宇，被阿弟仔點名是「比較可惜的四張專輯」，

他透露這四張專輯入都進入複審，但最後很可惜沒有入圍，他也強調自己僅是舉例，「不代表（遺珠）就只有這四張，我的遺珠跟你的遺珠不一樣，這是個分眾的年代。」

他表示這四張專輯也不僅僅是他們個人成就，而是有很多音樂人共同完成，既然會討論到，就代表這張專輯得到非常多的重視，「評審這麼多元的狀態之下，就不一定會入圍。」

阿弟仔表示，討論入圍名單時，評審希望「金曲獎未來也肩負推廣責任」，「在這麼分眾的世代，小孩子聽的跟我們聽的會完全不一樣，希望包容各個不同層面的族群，當然，金曲獎還是要參考流行、商業和未來性、國際性。」

入圍 蕭敬騰

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