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「戲劇男神」許光漢闖歌壇 搶金曲獎最佳新人獎

記者王郁惠／綜合報導
許光漢首度出輯就入圍金曲33新人獎。（取材自微博）
許光漢首度出輯就入圍金曲33新人獎。（取材自微博）

台灣「戲劇男神」許光漢去年加盟何樂音樂，並推出首張同名專輯，即入圍第33屆金曲獎最佳新人獎，將與裝咖人、雷擎、當代電影大師、呂彥良、Haezee黃瑋昕和珂拉琪角逐該獎。

裝咖人謙虛表示「感謝，今年金曲目標只求入圍。咱們高雄見」；鼓手出身的創作人雷擎生日是3月3日，剛好入圍第33屆金曲新人，直讚：「這是生命給我再浪漫不過的禮物！」人在馬來西亞的黃瑋昕得知入圍，打趣心跳瞬間飆到118bpm，直呼：「我太開心了omg！」

有趣的是，許光漢以多部戲劇走紅，首度推出專輯，因又投入新劇組拍攝，導致發片記者成為他「歌手」身分唯一的宣傳活動，如今將與六位樂壇新血一起角逐最佳新人寶座，他透過何樂音樂感謝評審的肯定，認為入圍即是肯定。

許光漢透過何樂音樂表示：「謝謝評審對這張專輯的肯定，更要謝謝所有幕後的音樂人製作人，有你們超越常人的才華，帶領我這個不夠有自信的歌唱新人，才能完成這張受到肯定的作品。從開始的不安到如今有一點點收獲的音樂旅程，都是我人生裡特別的一段經歷，也謝謝陪我走過這些心情的所有工作人員們。謝謝何樂音樂。入圍即得獎 ，萬分感謝。」

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