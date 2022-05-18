許光漢出道7年 快閃歌壇入圍「金曲獎新人」

許光漢快閃樂壇，入圍本屆最佳新人獎。(本報資料照片)

第33屆金曲獎入圍 名單18日公布，最佳新人獎由許光漢、裝咖人、雷擎、當代電影 大師、呂彥良、Haezee和珂拉琪共7組歌手。

有趣的是，「戲劇男神」許光漢出道7年，以多部戲劇走紅，首度推出同名專輯，卻因發片隨即投入新劇組拍攝，導致發片記者會是他作為「歌手」身分的他宣傳期唯一活動，如今將與6位樂壇新血一起角逐最佳新人寶座。

以下為第33屆金曲獎主要入圍名單：

■最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論／添翼創越工作室

許鈞／美夢公司／環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先工作室

裘德／最後的水族館／眾水之音文化傳播有限公司

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

蔡健雅成今年金曲獎入圍最大贏家。（取材自臉書）

■最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

以莉高露／尋找你／海岸音樂製作所

魏如萱／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

■最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

蕭煌奇／舞台／環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵／「敢敢」／風潮音樂國際股份有限公司

大支／台灣隊長／人人有功練音樂工作室

張伍／黃昏／任意門娛樂股份有限公司

■最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案／豪聲唱片有限公司

賴慧如／愛毋是一種罪／時代創藝企業有限公司

黃妃／無閂／華特國際音樂股份有限公司

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

張涵雅／下半場／好痛音樂事業有限公司

■最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場／庄尾文化聲音工作室

雷擎／Dive & Give／浮氣音樂有限公司

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方／三角街藝術事業有限公司

許光漢／許光漢／何樂音樂有限公司

呂彥良／新鮮的靈魂／宏揚國際有限公司

Haezee／LOVE MAZE／新禧未來音樂股份有限公司

珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司

■最佳作曲人獎

宋念宇／等妳想起我《無視》／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：小宇-宋念宇）

蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅）

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司（演唱者：魏如萱、鮮于貞娥）

艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／百代唱片股份有限公司（演唱者：艾怡良）

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）

■最佳作詞人獎

羅思容／測量《今本日係馬》／好有感覺音樂事業有限公司（演唱者：羅思容）

周耀輝／Into The Wild《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅、阿雲嘎）

陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：陳昇）

武雄／攪擾《舞台》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蕭煌奇）

葛大為／查有此人《查有此人》／何樂音樂有限公司（演唱者：魏如萱）

熊信寬／88BARS《88BARS》／台灣索尼 音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）

■年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室（演唱者：黃連煜、桑布伊）

Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅）

奶奶《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司（演唱者：魏如萱）

玻璃心《鬼才做音樂》／亞洲通文創有限公司（演唱者：黃明志、陳芳語）

如果可以《如果可以》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安）

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司（演唱者：茄子蛋）

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司（演唱者：ØZI feat. 蛋堡）

雛形《雛形》／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）

■最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：詹雯婷）

愛情一陣風／顏社企業有限公司（演唱者：李權哲）

DEPART／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅）

HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司（演唱者：魏如萱）

夜間模式／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：無實物藝術團）

飛狗／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：崔健）