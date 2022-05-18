王傳一扮神祕房東：人性的惡有可能傳染

王傳一首次挑戰類型劇，在「隔壁女兒的書包」單元飾演神秘的房東。（圖：轉高高娛樂提供）

台灣百萬人氣小說 作家路邊攤作品「你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄」改編成影集「你，敢不敢？」其中6個單元，邀來6位導演 參與執導共創，日前率先公布由李中執導的「隔壁女兒的書包」，釋出男主角施名帥、女主角林子熙、特別演出王傳一的精采劇照。

「隔壁女兒的書包」主要描述：「最恐怖的故事，藏在最平凡的日常裡。」透過施名帥、林子熙飾演的一對幸福平凡夫妻，搬家遇上救世主房東 王傳一後，所發生的神秘故事，將人性真實面表露無遺。

林子熙（右）升格為人母後，在「隔壁女兒的書包」中接演母親角色。（圖：轉高高娛樂提供）

施名帥、林子熙相識多年，第一次搭檔扮夫妻，默契十足。施名帥看完劇本後一度有點抗拒演出，他坦言：「因為這個題材很touch人心，讓我有點害怕去面對劇中父親遭遇的情感轉折，但是既然故事可以這麼觸動我，最後決定還是試試看。」

林子熙去年10月底升格為人母，自認現在的狀態更貼近母親角色，也很快地跟劇中女兒打成一片，讓她直呼：「我覺得小朋友真的會一直給大人驚喜，我們劇中女兒的演技非常自然，個性乖巧成熟，讓我跟小帥都很驚艷，同時也讓我們能夠快速的進入角色當中。」

王傳一作為本單元中最神祕的角色，也是他首度嘗試類型劇的演出，劇本是吸引他接演的最大原因，王傳一表示：「我們一開始討論這個劇本發人省思的是，他是一個被害者的時候，也可能成為一個加害者，而且人性的惡是有可能被傳染，這個主題想要讓大家來探討。」李中則讚他：「他來到現場時，已經把角色的氣質全部穿上。這次一反之前他演過的角色，是最讓人驚喜的出演。」