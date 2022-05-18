我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

王力宏46歲生日 許願孩子健康快樂 家事訴訟快落幕

記者林士傑、柯毓庭／綜合報導
王力宏發表婚變道歉聲明後，時隔5個月首度於社群網站發聲。（取材自微博）
王力宏發表婚變道歉聲明後，時隔5個月首度於社群網站發聲。（取材自微博）

歌手王力宏日前過46歲生日，因和李靚蕾離婚官司未了，逾5個月沒見到小孩，特別許下孩子們健康、快樂以及家事訴訟早日落幕的生日願望。此外，魚丁糸跟前經紀人林暐哲互搶「蘇打綠」商標權，日前二審結果出爐，敗訴的魚丁糸表示會力爭到底。

王力宏去年12月發表道歉聲明並承諾暫時退出演藝工作，社群網站近5個月未更新，官方微博昨凌晨跳出生日動態祝賀發文，雖是系統設定，仍吸引超過20萬名粉絲留言、轉發，打氣喊話「我們等你回來」。他跟李靚蕾自開庭後都很低調，不難想像是顧慮官司結果，為考量隱私及子女最佳利益，兩人3月17日開庭達成不公開的共識，網傳這個月會再開庭，但據了解目前仍未發出通知。

首度在沒有妻小陪伴的狀況下慶生，問及計畫？王力宏所屬宏聲音樂表示：「非常感謝大家的關心，看到粉絲們的祝福力宏很感動，生日願望就是孩子們能健康，快樂，家事訴訟可以早日落幕。」

「蘇打綠」吳青峰等六人改名「魚丁糸」重新出發，提告要求前經紀公司返還「蘇打綠」商...
「蘇打綠」吳青峰等六人改名「魚丁糸」重新出發，提告要求前經紀公司返還「蘇打綠」商標，上訴二審遭駁回。（圖：環球音樂提供）

另外，「魚丁糸」阿福、青峰、小威、家凱、馨儀跟阿龔6位團員跟前經紀人林暐哲對簿公堂，提告要求林所屬公司返還「蘇打綠」商標，一審敗訴上訴二審，智財法院以「蘇打綠」商標註冊到延展、移轉等都林暐哲管理、出資，且絕大多數民眾無法將「蘇打綠」連結吳青峰6人等理由，駁回上訴。

法官認為「魚丁系」至今無法具體說明以何種法律依據共有，先稱是由「吳青峰、史俊威2人共同發想」，又改口稱「是由6人共同發想」，說法反覆，因此無法證明，並以網路文章曾稱「有人可以不Google講出蘇打綠全部成員嘛」、「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」等敘述，發現民眾無法將「蘇打綠」一詞與6人連結，認為6人主張「蘇打綠」等同6人身分辨識無理。

且依據商標法規定，林暐哲取得註冊商標權時無須6人同意，縱使6人不同意，只要超出5年評定時間，便不得再爭執註冊商標的權力歸屬，因此認定「蘇打綠」並不為吳青峰等6人所擁有姓名權，且觀看6人簽屬合約，上頭皆是簽署「吳青峰」等名，並非簽署「蘇打綠」，駁回吳青峰等6人上訴。

對法院判決結果，魚丁糸6團員表示：「判決越偏頗，我們取回團名的信念就更堅定。商標法不能繼續忽視藝人與創作者權益，我們將上訴到底，拿回我們的團名蘇打綠。」

王力宏 李靚蕾 社群網站

上一則

Twins「浪姐3」合體 網友期待2人相愛相殺

延伸閱讀

遭判刑9年 俄國異議政治家納瓦尼提出上訴

遭判刑9年 俄國異議政治家納瓦尼提出上訴
王力宏退出演藝圈5個月 迎46歲生日 官司進度曝光

王力宏退出演藝圈5個月 迎46歲生日 官司進度曝光
王力宏復出工作？網傳「笑容滿面」拍廣告

王力宏復出工作？網傳「笑容滿面」拍廣告
爭子女親權 宏蕾馬拉松調解9小時 達成不公開共識

爭子女親權 宏蕾馬拉松調解9小時 達成不公開共識

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
陳妍希（右）和陳曉婚姻常被唱衰，但兩人感情至今仍甜蜜。（取材自臉書）

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

2022-05-11 02:28

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案