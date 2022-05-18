王力宏46歲生日 許願孩子健康快樂 家事訴訟快落幕

王力宏發表婚變道歉聲明後，時隔5個月首度於社群網站發聲。（取材自微博）

歌手王力宏 日前過46歲生日，因和李靚蕾 離婚官司未了，逾5個月沒見到小孩，特別許下孩子們健康、快樂以及家事訴訟早日落幕的生日願望。此外，魚丁糸跟前經紀人林暐哲互搶「蘇打綠」商標權，日前二審結果出爐，敗訴的魚丁糸表示會力爭到底。

王力宏去年12月發表道歉聲明並承諾暫時退出演藝工作，社群網站 近5個月未更新，官方微博昨凌晨跳出生日動態祝賀發文，雖是系統設定，仍吸引超過20萬名粉絲留言、轉發，打氣喊話「我們等你回來」。他跟李靚蕾自開庭後都很低調，不難想像是顧慮官司結果，為考量隱私及子女最佳利益，兩人3月17日開庭達成不公開的共識，網傳這個月會再開庭，但據了解目前仍未發出通知。

首度在沒有妻小陪伴的狀況下慶生，問及計畫？王力宏所屬宏聲音樂表示：「非常感謝大家的關心，看到粉絲們的祝福力宏很感動，生日願望就是孩子們能健康，快樂，家事訴訟可以早日落幕。」

「蘇打綠」吳青峰等六人改名「魚丁糸」重新出發，提告要求前經紀公司返還「蘇打綠」商標，上訴二審遭駁回。（圖：環球音樂提供）

另外，「魚丁糸」阿福、青峰、小威、家凱、馨儀跟阿龔6位團員跟前經紀人林暐哲對簿公堂，提告要求林所屬公司返還「蘇打綠」商標，一審敗訴上訴二審，智財法院以「蘇打綠」商標註冊到延展、移轉等都林暐哲管理、出資，且絕大多數民眾無法將「蘇打綠」連結吳青峰6人等理由，駁回上訴。

法官認為「魚丁系」至今無法具體說明以何種法律依據共有，先稱是由「吳青峰、史俊威2人共同發想」，又改口稱「是由6人共同發想」，說法反覆，因此無法證明，並以網路文章曾稱「有人可以不Google講出蘇打綠全部成員嘛」、「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」等敘述，發現民眾無法將「蘇打綠」一詞與6人連結，認為6人主張「蘇打綠」等同6人身分辨識無理。

且依據商標法規定，林暐哲取得註冊商標權時無須6人同意，縱使6人不同意，只要超出5年評定時間，便不得再爭執註冊商標的權力歸屬，因此認定「蘇打綠」並不為吳青峰等6人所擁有姓名權，且觀看6人簽屬合約，上頭皆是簽署「吳青峰」等名，並非簽署「蘇打綠」，駁回吳青峰等6人上訴。

對法院判決結果，魚丁糸6團員表示：「判決越偏頗，我們取回團名的信念就更堅定。商標法不能繼續忽視藝人與創作者權益，我們將上訴到底，拿回我們的團名蘇打綠。」