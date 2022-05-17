台北電影獎入圍名單 「美國女孩」12項最多

林嘉欣「美國女孩」是入圍大贏家。（圖：台北電影節提供）

第24屆台北電影 獎日前公布入圍 名單，去年在金馬獎獲3獎的電影「美國女孩」角逐12項，成為入圍大贏家，賣破2億票房的「月老」以11項緊追在後；「該死的阿修羅」則以9項排名第3，今年的男女主角入圍名單很有看頭。

柯震東(右)憑「月老」入圍。（圖：台北電影節提供）

最佳男主角部分，張孝全以「童話．世界」對上金馬影帝陳以文「修行」、柯震東「月老」、温昇豪「夢遊樂園 」以及范少勳「不想一個人」；最佳女主角入圍者是首次角逐北影的蔡亘晏「咒」，力抗金馬影后級的林嘉欣「美國女孩」、陳湘琪「修行」，還有去年拿到金馬新人同時角逐影后的最強新人方郁婷「美國女孩」和來勢洶洶的江宜蓉「童話．世界」；其中「美國女孩」方郁婷這次也同時入圍最佳新演員。

張孝全以「童話．世界」入圍男主角獎。（圖：台北電影節提供）

台北電影節總監李亞梅受訪時提到，這次電影劇情長片量相較去年少三分之一，除了疫情的影響，停拍數量下滑，還有OTT平台興起，製作公司多拍劇居多，所以劇情片數量明顯下滑。

入圍名單評審討論了10小時，其中短片討論50分鐘最久，聲音設計則討論了3輪。遺珠的部分，男主角「該死的阿修羅」黃聖球、「兜兜風」林鉅都在討論名單裡，李亞梅表示，「（票數）差一點點有點可惜」。女主角遺珠部分，短片「家家」劉若英、短片「講話沒有在聽」楊貴媚、「鱷魚」李心潔、「夢遊樂園」 曾珮瑜、「初戀慢半拍」徐若瑄都有在評審會議過程被提起跟討論，因些微差距沒有入圍。頒獎典禮將於7月9日舉行。