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蔡淑臻打破形象 演活暴走女外科醫師

娛樂新聞組／綜合報導
名模出身的演員蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中打破形象、掏出真實的自己，化身邋遢易怒的小劉醫師，獲得觀眾一致好評。（圖：公視提供）
名模出身的演員蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中打破形象、掏出真實的自己，化身邋遢易怒的小劉醫師，獲得觀眾一致好評。（圖：公視提供）

台灣名模出身的演員蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中打破形象、掏出真實的自己，化身邋遢易怒的小劉醫師，儘管全劇醞釀近五年，卻意外拯救了長期被病痛纏身的她。

 中央社報導，改編自醫師劉宗瑀著作的影集「村裡來了個暴走女外科」，近期播出後好評不斷，網友也盛讚蔡淑臻演活「野性派的暴走女外科」。不過戲外，蔡淑臻其實曾因過去骨盆摔傷，加上職業傷害累積，2017年罹患「肌筋膜疼痛症候群」，全身疼痛不已，嚴重時更無法走路，一度淡出螢光幕。

蔡淑臻日前受訪時坦言，一天除了睡覺外，有三分之二的時間都在拉筋，否則會疼到難以忍受。

身體的疼痛也影響到心理，蔡淑臻說，當時的自己完全不想打扮，也不在乎任何人，只想頹廢窩在家裡，像極了影集裡因醫療體系弊病而心死厭世的「小劉醫師」。沒想到，從戲劇「鑑識英雄」結識為好友的導演賴孟傑卻在一場共同好友的婚禮上，帶著「村裡來了個暴走女外科」的原著找上她。

只是醫療戲不好做，她坦言許多影集都披著職人劇的皮，談偶像劇戀愛，但他們想好好說故事，呈現偏鄉醫療、醫療制度缺失的問題。

就算痛到沒辦法接演新戲，但因為太喜歡「女外科」，蔡淑臻說，她總會逼自己踏出門開會、做田野調查，也學習外科醫生開刀手勢、知識，劇中更有逾八成手術畫面都是她親自執刀，甚至為了和知名外科醫師學習用「持針器」閉合傷口，必須跟一般病患一樣掛號預約門診，「不然醫師太忙了沒有空」。

蔡淑臻強調，為讓劇中醫療資訊正確，「女外科」找來上百名醫療顧問到拍攝現場把關，原著醫師劉宗瑀在手術戲碼更是全程陪伴，成為劇組和醫療團隊間的翻譯機加定海神針；手術刀房畫面，除了四名主要演員外，其他六、七人都是專業醫療人員。

「他們犧牲休假來幫忙拍戲，有什麼問題都可以馬上詢問，真的真的很感謝。」蔡淑臻也盼望，能透過這部戲把醫護過勞、醫療糾紛等醫療困境讓觀眾看見，這是她身為演員，想為醫護人員做到的一份心意。

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