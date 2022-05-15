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同框豬哥亮 謝金燕飆淚：這是我們最好的樣子

記者王郁惠／綜合報導
謝金燕（右）分享大馬畫家的贈畫，夢寐以求的父女同框讓她直噴淚。（取材自臉書）
謝金燕（右）分享大馬畫家的贈畫，夢寐以求的父女同框讓她直噴淚。（取材自臉書）

台灣「秀場天王」豬哥亮2017年因大腸癌病逝，日前是他逝世5周年紀念，他的愛女謝金燕昨先是於IG限動PO出手抄經文、小沙彌跪拜照片，並分享大馬畫家的贈畫，畫中她親暱勾住爸爸的手，父女滿是幸福，謝金燕噴淚表示：「這是我們最好的樣子。」

儘管過去她與父親有諸多矛盾情感，但每年豬哥亮忌日，她都是在家抄經、念經，今年也不例外，她也曬出大馬畫家送給她父女微笑同框的畫作，感性表示：「一位畫家，小小的抒發感觸而創作，卻大大的撫慰無比思念父親的女兒，一張夢寐以求的合照，一個經典絕版的畫面，天，這讓我噴了多少眼淚。」

謝金燕8月20日將重返高雄巨蛋舉辦「TURN口罩」世界巡演，近期她在社群回顧10年前第一場台北小巨蛋演唱會，除了天天以淚洗面，還因練舞不慎弄傷腳踝，成為會反覆復發的舊疾，「而10年後的今天，身經百戰越發強壯，但我還是想哭，因為不想放棄，因為難的地方又不一樣了」，疑似擔心演唱計畫再被疫情影響。

此外，台語男歌手方順吉父親前天中午騎車發生車禍，送至高雄阮綜合醫院的加護病房急救，顱內出血卻無法開刀，醫生打止血針，「結果只有兩種」，希望網友的集氣能讓爸爸早日脫險，他日前也開心分享爸爸已清醒，若可正常進食就能轉普通病房，真摯感謝：「也感謝大家的集氣，讓50%的好事發生，謝謝你們。」

社群 車禍 疫情

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