莫允雯新加坡拍戲哀怨沒桃花 卻驚遇「好兄弟」

莫允雯在新加坡街頭穿著火辣，但哀怨沒豔遇。（取材自臉書）

台灣藝人莫允雯正在新加坡 拍攝「味盡緣」，同劇台灣演員還有鄭人碩、李博翔，近日舉辦線上記者會，莫允雯在當地拍攝近一個月，經常分享頗有度假感的美照，還在泳池畔穿火辣比基尼，但她笑稱都是「苦中作樂」，是否有豔遇？她喊：「沒有，可能我不是他們（新加坡人）的菜。」就連游泳 池連遇四天的大肚子阿伯，都不曾跟她打招呼。

莫允雯與球星鍾秀鼐分手後，歷經一段療傷的過程，日前傳出疑似與留美富二代Shang有新戀情，但她親自否認稱對方是朋友，「我跟他沒譜，他是我很好的朋友。」還直呼怕誤了對方的桃花。而她在新加坡生活看似愜意，但笑說都是抓緊休息時間享受，因為即使全球疫情 緊張，還是想「把生活過好」。

新加坡拍戲沒遇到新桃花，莫允雯倒是驚遇「好兄弟」，透露日前拍攝一場「歌台」戲碼，此為新加坡當地農曆7月的普度祭拜文化，當天拍攝氛圍特別「陰」，休息時她跟助理去上廁所，路上也很漆黑，結果一出廁所她就突然頭暈、腿軟，趕緊在心中默念：「不好意思，打擾了。」並到人多、有光的地方休息，才好轉。無獨有偶，李博翔當晚也發生臉上莫名起紅疹的狀況，後來一陣狂吐，紅疹才消失。

莫允雯表示，自己到異地拍戲，都會帶祕魯的聖木薰香，有淨化的功效，同時也作為護身符。鄭人碩則認為，與「好兄弟」是平行空間共同存在的，只要互相尊重就好，若是心不定，再強的護身符也無用。