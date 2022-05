周杰倫贊助聖日耳曼基金 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

周杰倫(右)與老婆昆凌(左)去年造訪巴黎聖日耳曼球隊,並和球星內馬爾相見歡。(取材自Instagram)

台灣天王周杰倫 (周董)日前上傳法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼 隊(PSG)的影片,13日又突然宣布與該球隊的超級明星球員梅西 (Messi)、內馬爾(Neymar)等人合作拍廣告,PSG和周杰倫都釋出廣告花絮。

去年9月和老婆昆凌一起飛去法國造訪巴黎聖日耳曼球隊,當時場上還響起他的歌曲。看完足球賽後,他還和球星內馬爾相見歡,並收到象徵他生日(1月18日)的背號18號專屬球衣,周杰倫也成為球隊聖日耳曼基金會贊助人,助推中華文化。

聖日耳曼基金會成立22年,會幫助弱勢兒童與族群,而周杰倫過去也長期捐助弱勢兒童,雙方理念不謀而合,而周董今年收藏名畫、藝術眼光獨到,更曾與蘇富比合作,擔任拍賣客座策展人,聖日耳曼基金會首度和周杰倫合作探索藝術活動。

聖日耳曼基金會在社群寫道:「亞洲國際巨星周杰倫陪我們讓孩子們這個夏天可以去度假,史無前例的合作,我們將為孩子們提供為期一周以團結為主題的住宿,通過各種體育和趣味活動的實踐,讓孩子們參加藝術活動,包括探索中華文化以及周杰倫的音樂和電影宇宙。」周杰倫表示也說希望能讓小朋友,在暑假學習到不同的中華文化。

周杰倫13日於Instagram轉發與梅西(Messi)、內馬爾等球星合拍廣告15秒花絮,在IG中,周杰倫寫著:「Stay tuned,最近哥跟梅西和內馬爾合作的廣告花絮,敬請期待。」背景音樂就是用他的經典歌曲「本草綱目」,PSG則在官方推特寫:「Something more is coming with Mandopop King! Jay Chou Stay tuned.(更多與華語流行天王的事情即將到來)」。 在15秒廣告花絮中,驚見足球巨擘梅西。(取材自Instagram)