周杰倫贊助聖日耳曼基金 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

周杰倫（右）與老婆昆凌（左）去年造訪巴黎聖日耳曼球隊，並和球星內馬爾相見歡。（取材自Instagram）

台灣天王周杰倫 （周董）日前上傳法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼 隊（PSG）的影片，13日又突然宣布與該球隊的超級明星球員梅西 （Messi）、內馬爾（Neymar）等人合作拍廣告，PSG和周杰倫都釋出廣告花絮。

去年9月和老婆昆凌一起飛去法國造訪巴黎聖日耳曼球隊，當時場上還響起他的歌曲。看完足球賽後，他還和球星內馬爾相見歡，並收到象徵他生日（1月18日）的背號18號專屬球衣，周杰倫也成為球隊聖日耳曼基金會贊助人，助推中華文化。

聖日耳曼基金會成立22年，會幫助弱勢兒童與族群，而周杰倫過去也長期捐助弱勢兒童，雙方理念不謀而合，而周董今年收藏名畫、藝術眼光獨到，更曾與蘇富比合作，擔任拍賣客座策展人，聖日耳曼基金會首度和周杰倫合作探索藝術活動。

聖日耳曼基金會在社群寫道：「亞洲國際巨星周杰倫陪我們讓孩子們這個夏天可以去度假，史無前例的合作，我們將為孩子們提供為期一周以團結為主題的住宿，通過各種體育和趣味活動的實踐，讓孩子們參加藝術活動，包括探索中華文化以及周杰倫的音樂和電影宇宙。」周杰倫表示也說希望能讓小朋友，在暑假學習到不同的中華文化。

周杰倫13日於Instagram轉發與梅西（Messi）、內馬爾等球星合拍廣告15秒花絮，在IG中，周杰倫寫著：「Stay tuned，最近哥跟梅西和內馬爾合作的廣告花絮，敬請期待。」背景音樂就是用他的經典歌曲「本草綱目」，PSG則在官方推特寫：「Something more is coming with Mandopop King! Jay Chou Stay tuned.（更多與華語流行天王的事情即將到來）」。 在15秒廣告花絮中，驚見足球巨擘梅西。（取材自Instagram）