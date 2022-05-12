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「我們畢業了」 小嫻、金剛個性不合 直播宣告分手

娛樂新聞組／綜合報導
小嫻(右)認與男友金剛分手。（圖：小嫻提供）
小嫻(右)認與男友金剛分手。（圖：小嫻提供）

台灣女星小嫻和金剛甜蜜熱戀年餘，日前在臉書上直播宣布分手，兩人平靜地訴說彼此相處間的問題，期間一度哽咽，最後金剛做出總結，「我們分開了，但我們還是很好，謝謝你們，我們畢業了」。

小嫻(左)和金剛直播分手，告訴大家「我們畢業了」。（取材自臉書）
小嫻(左)和金剛直播分手，告訴大家「我們畢業了」。（取材自臉書）

兩人2020年8月宣布交往，曾是這些年來演藝圈最閃瞎眾人的情侶，他們一起在墾丁生活、賣雞翅、回台北上通告，但長時間黏在一起焦不離孟，也讓個性不適合這件事慢慢擴大；金剛說：「我們太長時間相處，任何事都在一起，疏忽了每個人心裡面都要有自己的空間，我們都知道彼此的問題，而那問題，是個性上的，並沒人做錯事。」

42歲小嫻說，其實該吵的都吵了：「有問題點，我們曾試著抹掉，但吵完後，累了，問題仍在，退回朋友的位置，我們才不會有壓力。」

兩人被發現分手，是因為這個月來，除了單獨出現，也很少去對方臉書按讚，小嫻說：「我們沒有反目成仇，只是關係轉變了，我謝謝金剛這段時間來的陪伴，對我用心的付出。」

金剛未來仍會在墾丁繼續賣雞翅，而小嫻則去上導覽解說員的課程，完成自己的夢想，分手口不出惡言，還彼此感謝，兩人展現成熟大人一面。

回顧小嫻出道以來五段情史都很精采，其中和前籃球員何守正的婚姻傷她最深，傳出小嫻因天生沒子宮不孕，出現婆媳問題，導致雙方只能離婚收場。

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