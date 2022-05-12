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周杰倫迎三寶 「姑姑」江蕙曝催生內幕

記者林士傑／綜合報導
周杰倫（左）跟江蕙私下常常聚會。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫（左）跟江蕙私下常常聚會。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣男星周杰倫與老婆昆凌上周透過社群分享三寶出生的喜訊，江蕙與周杰倫情同手足，獲知喜訊雀躍不已，開心直呼自己當「姑姑」了，沒等新生兒滿月，就以「姑姑」身分發送喜糖，挑選了蜂蜜燕窩黃金糖與親朋好友分享喜悅。

周杰倫跟江蕙從「落雨聲」這首歌結緣至今，感情如同親姐弟，夫婦近來常跟江蕙約喝咖啡，感情更甚以往，去年7月周杰倫夫婦飛抵美國，昆凌出發前，問江蕙想要什麼禮物，江蕙只說：「不用帶什麼禮物啦，帶一個寶寶回來就好。」昆凌當下笑回：「看緣分」，幾個月後大家相約吃飯，周杰倫語帶神祕地說要公布一件事，他還沒開口，第六感很準的江蕙馬上說：「等一下，我猜…是不是…你們有了？」果然承蒙江蕙金口，昆凌真的有喜了。

早在昆凌懷老三前，江蕙就希望周杰倫夫婦能為一對兒女再添弟妹，她的「金口」預言之準，讓大家很驚訝。而身為「姑姑」，江蕙精心挑選了閃耀金色光芒的蜂蜜燕窩黃金糖，希望滿載甜蜜滋味的喜糖，傳遞喜悅與祝福給親友。

周董罕見曝光小女兒長相。（取材自Instagram）
周董罕見曝光小女兒長相。（取材自Instagram）

不過周杰倫夫婦向來對兒女長相保密到家，上周罕見PO出第三胎小公主的正面照，小公主躺在針織嬰兒籃裡，圍著蕾絲頭飾、一手托下巴、一手還翹小指，可愛模樣令人融化，女娃五官清秀，淺色頭髮似乎遺傳到媽媽，周杰倫幸福喊道「謝謝上天給的最美禮物」。

其實周杰倫跟老婆昆凌都很喜歡小孩，周杰倫新婚時透露想生五胎，家裡熱鬧之外，還能組成一支樂團，昆凌產下長女小周周（Hathaway）後，罹患多囊性卵巢症候群，暫緩做人進度，經治療、調理懷上兒子小小周（Romeo）。那時周杰倫不捨老婆受苦，表示對於三寶沒有計畫，如今迎來小公主，看來離「組樂團之夢」更近一步了。

周杰倫 社群 咖啡

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