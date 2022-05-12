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墜愛河半年 Selina：可再婚但不登記

記者王郁惠／綜合報導
Selina愛情路上也如同新歌「往美的路我要自己作主」精神。（記者王聰賢／攝影）
Selina愛情路上也如同新歌「往美的路我要自己作主」精神。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星Selina（任家萱）推出實體專輯「往美的路我要自己作主」，被問到在他人建議下、仍堅持自我而追求美好的實例？她不諱言就是小七歲的圈外男友小徐，她說：「我爸常對我的人生有很多比較⋯持反對意見的，就像當初他覺得男生比我小太多歲他覺得不好，但是我就是還是堅持了，然後現在看起來是美麗的。」

她打趣任爸現在是「被迫祝福」了，看到她開心、幸福，還會感謝男友照顧她女兒。日前她帶男友出席黃子佼50歲壽宴，男友不慎被曝光「無罩正面」照，她曾放閃「他不是典型的那種帥哥，但他的帥我都懂」，問到近期男友爆帥的瞬間？她透露是男友煮了椰子雞給她吃。

Selina與男友交往半年，曾和男友表態「我不會再結婚了」，但問到若男友求婚怎麼辦？她坦言曾與男友討論過：「因為如果你求婚真的做得很好，很浪漫、很驚喜這樣，真的讓我驚喜到了，我就答應啊，但我就不登記，可以嗎？」意味可宴客昭告天下，但不登記，直言「我不需要（法律）保障」，如果分手自己的仍是自己的，很公平！她只希望兩人可以無條件投入、盡情浪漫，讓愛情是很美好的狀態，「與其用任何東西綁住、限制我們，不如好好溝通、讓熱度延續」，男友也說好，如同她所說「（相處）我們一起做主，但是以我為主」。

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