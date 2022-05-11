台資深演員劉引商抗癌成功 6次化療康復曾怕「回不來」

劉引商大愛新戲「你好，我是誰」試片會 。(記者李政龍／攝影)

寇世勳、崔佩儀、劉引商主演台灣大愛戲「你好，我是誰」，昨出席試片會，分享拍攝甘苦，84歲劉引商戲裡演失智 老人，戲外則坦言去年5月罹患淋巴癌第2期，一年來經過6次化療，撿回一條命，唯原本能唱女高音的她，因生病心情低落，已半年沒開口唱歌，認為唱歌需要練習，太久沒練「現在只能唱女中音」。

劉引商當年是台灣電視史上第一部連續劇「晶晶」主演之一，曾以「帶媽媽出去玩」獲台北電影獎最佳女主角，出道超過60年的她，依然活躍於影視圈，她透露，去年5月拍攝「你好，我是誰」時，住嘉義飯店，有天洗澡發現腋下腫了一塊，到醫院做穿刺檢查出良性乳腺瘤。

但因台灣疫情 三級警戒無法開刀，隔了2個月腫瘤 變大，她緊急開刀取出，化驗後竟已是淋巴癌第2期，當下心情相當慌張，想著：「我完蛋了，我生病了，差一點回不來。」

醫師建議化療時，她一度拒絕，後來經勸告：「淋巴癌最容易治、最容易好，不要放棄」，回想化療掉髮依然很心驚，「一抓就掉一把頭髮，真的沒想到會這樣」，如今癌細胞已消失，看到新長出來的都是黑髮，保持樂觀心情過生活，只需每月回診追蹤即可。

崔佩儀（左起）、劉引商、寇世勳大愛新戲「你好，我是誰」試片會 。(記者李政龍／攝影)

劉引商說，去年5月殺青後她發現自己腋下有一個腫塊，到乳房外科穿刺做檢查後，醫生表示是良性腫瘤，又碰到疫情3級警戒，不急著開刀，沒想到2個月後，腫塊變大，化驗後驚覺已是第2期淋巴癌，當下心情相當慌張，想著：「我完蛋了，我生病了，差一點回不來。」

「你好，我是誰」取自神經內科權威曹汶龍醫師的故事，寇世勳、崔佩儀相隔20年再度合作，戲裡演出曹醫師夫妻，滿滿都是感動，寇世勳坦言，接拍這部戲時，母親剛過世不到一年，到曹醫師家拜訪時，曹奶奶（劉引商飾）已有輕微失智，對他熱情地拉著手，像對待自己親人一般，「每個動作，內心的觸動都很深，拍戲時根本控制不住，很容易就投入了」。

寇世勳提到家有失智者，照顧者更辛苦，崔佩儀則感嘆，媽媽當年因腦溢血開刀，醒來後不認得她，指著她喊「這個人要殺我、咬我」，她難過到躲在醫院走廊痛哭失聲，後來才知道媽媽因手術打嗎啡關係，才有此錯亂，但她也因此更能感同身受照顧者的心情壓力。