胡宇威、陳庭妮居家養病 被曾沛慈虧：要降溫

曾沛慈(右)和胡宇威從終極系列合作到「親愛的亞當」。(本報資料照片／記者吳致碩攝影）

台灣電視劇「親愛的亞當」上檔在即，卻有兩位演員胡宇威、吳岳擎接連確診，11日舉辦線上首映會，女主角曾沛慈也透露因家人確診，自己正被匡列中，許多通告只能交給孫可芳獨挑大樑。胡宇威與未婚妻陳庭妮雙雙確診，兩人一同居家養病，他笑說相處「維持溫度」沒有增減，曾沛慈笑虧：「應該要降溫吧！不能太高溫 。」

胡宇威表示，自己確診後第5天，快篩就已轉陰，自認有運動習慣，所以免疫力 還不錯，在家養病也不無聊，覺得很舒服，不會特別想出門，不過還是很想爬爬山、呼吸新鮮空氣。至於跟陳庭妮天天一起關在家，他笑說不會吵架：「沒什麼好吵的，沒什麼新的東西可以吵，我們生活習慣很平均。」

吳岳擎8日才宣告確診，被孫可芳抱怨宣傳放鴿子，他透露身體狀況，「喉嚨還是不太舒服，滿疲憊的，味覺、嗅覺也有下降，吃東西還是不太有味道。」曾沛慈目前已過了被匡列規定的天數，但她認為再多隔離一周比較保險 。

曾沛慈在「親」劇中首度挑戰演媽，她坦言一開始有點抗拒，擔心演媽後就被視為「老妹」，後來則是被劇本說服，也認為可以提前預習當媽後工作與家庭的平衡。她劇中和胡宇威有多場吻戲，直呼是出道以來尺度最大，有場戲看劇本還心中一驚：「這是要拍床戲嗎？」且老公一直拒絕看她演親密戲，因此還在煩惱無法看首播。