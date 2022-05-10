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納豆還原急救過程 出院了…與女友露臉報平安

記者林怡秀／綜合報導
納豆(右)和女友依依親自錄影片向大家報平安。（取材自臉書）
納豆(右)和女友依依親自錄影片向大家報平安。（取材自臉書）

台灣男星納豆1月24日因腦出血緊急開刀，住進國泰醫院，手上所有工作全部喊停，歷經三個多月的治療和復健，他日前和女友依依親自錄影片，向大家報平安，表示目前已出院回家，影片中的納豆看來精神不錯，依依也首度還原納豆的發病過程，她表示看到男友被剃成光頭、全身插滿各種管線的模樣，一度不願相信眼前的病人就是另一半。

依依透露當天納豆告訴她覺得不舒服又一直想睡，機警的她發現納豆講話口齒不清，立刻決定帶他去醫院，當時還可自己行走，沒想到血壓竟飆到240，照X光時，納豆坐椅子會滑下來。

當時電腦斷層完成，醫護人員緊急把病床推過來，說納豆已失去意識，「他開始嘴巴吐泡泡，被那一幕有點嚇到，當下那一幕，你會記得一輩子。」護理師表示納豆需要轉院，但她擔心轉院過程中，納豆病況會有變化，於是求醫生幫納豆開刀，等了15分鐘後，總算有人手可以調動，讓她不禁慶幸有爭取到搶救的黃金時間。

在加護病房第一個月，納豆不認得依依，有時會出現一些匪夷所思的言行，比如說要幫依依加薪、跟依依說要參加開幕典禮，「我會覺得有點心酸」，情人節當天，她和納豆擠一張病床互道情人節快樂，她忍不住偷偷掉淚，如今納豆康復出院，納豆說這段時間收到很多人的關心，如果有能力，希望可以把這份感謝分給大家。

血壓 依親

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