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台「消失的情人節」翻拍日版 編導陣容超強

記者李姿瑩／綜合報導
劉冠廷和大霈是台灣版的男女主角。（圖：牽猴子提供）
劉冠廷和大霈是台灣版的男女主角。（圖：牽猴子提供）

台灣電影「消失的情人節」傳出確定翻拍成日本版，由名導山下敦弘加上鬼才編劇宮藤官九郎，聯手打造不同感覺的「情人節」。山下敦弘在看完「消失的情人節」後直接被李霈瑜（大霈）圈粉，導演陳玉勳得知後也直呼：「太榮幸、太開心了。」而日版卡司也引發影迷關注，預計2023年就能看到電影上映。

「消失的情人節」在台灣叫好叫座。（圖：CATCHPLAY提供）
「消失的情人節」在台灣叫好叫座。（圖：CATCHPLAY提供）

山下敦弘執導過「愛情，突如其來」、「琳達！琳達！」，宮藤官九郎更以「池袋西口公園」、「小海女」等作品享譽亞洲，日媒特別以「五冠王」形容得到五座金馬獎肯定的「消失的情人節」，宮藤官九郎更是迫不及待想公布卡司人選，可見一定不會令影迷失望。

山下敦弘認為，「消失的情人節」呈現了陳玉勳獨特的世界觀，不確定自己能不能改編出這些元素，而宮藤官九郎此時宛如「救世主」般出現，期許能夠保留原作中有趣又可愛的氛圍，再加入屬於日本團隊不同的味道。不過宮藤和山下都非常喜歡原作的結局，強調日版的故事也許會多繞個彎，「但終點是相同的」。

陳玉勳在臉書上透露，翻拍版權早在一年多前就談好，他也是兩天前才得知是由山下敦弘和宮藤官九郎負責。「兩位都是日本極富盛名的優秀編導，小勳實在太榮幸、太開心了。別問我演員是誰，我也不知道，我喜歡的日本女演員都嫁人了（淚）相信山下導演一定會找很棒的人選。好期待，一定會很好看。」

「消失的情人節」是一部於2020年9月上映的臺灣愛情喜劇片，由陳玉勳執導，劉冠廷、李霈瑜及周群達主演。曾入圍第57屆金馬獎11項提名，為該屆入圍獎項最多的作品，最終獲得最佳剪輯、最佳視覺效果、最佳原著劇本、最佳導演以及最佳劇情長片5個獎項。

日本 導演 入圍

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