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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

要媽媽託夢 蕭薔思母7年寫下催淚文

娛樂新聞組／綜合報導
蕭薔凍齡美貌，無論何時都令人驚艷。（取材自臉書）
蕭薔凍齡美貌，無論何時都令人驚艷。（取材自臉書）

有「台灣第一美女」封號的女星蕭薔，即使年過半百，身材臉蛋依舊保養得宜，凍齡美貌無論何時都令人驚艷，母親節到，她思念過世7年的母親，母親節特地在臉書向在天上媽媽表達孺慕之心，寫下催淚文：「謝謝妳珍愛我這麼多年，有需要什麼就託夢給我，不要客氣喔」，令不少網友看了也鼻酸。

蕭薔的媽媽生前飽受洗腎之苦，最終因多重器官衰竭病逝於家中，她盡孝到最後一刻，在幫媽媽擦澡過程中，「她就在我懷裡不動了」，慟失至親，她悲痛不已。

母親節這一天，蕭薔寫下：「親愛的阿母， 妳好嗎？ 我沒有很乖，還是一樣很皮！ 每天早上抄的心經，妳都看到了嗎？ 王媽媽説我的字比人還美了，呵呵，妳覺得呢？」

此外，李靚蕾與王力宏的離婚官司持續進行當中，已超過3個月未更新社群動態，日前迎來母親節，她開心在IG限時動態分享小孩的手寫母親節卡片，感動表示「就是有這樣的小時刻」，附上流淚的表情符號，顯見她度過了相當難忘的母親節。

她目前獨自照顧2個女兒、1個兒子，手寫的英文卡片提到「親愛的媽媽以下有長長句子要形容妳，妳是個很酷、很慷慨、很關心別人也很努力工作、熱心助人、忠誠、有耐心、漂亮、甜美的媽媽，妳是世界上最棒的媽媽，甚至是全宇宙最棒的媽媽，而且也是最棒的廚師，我最喜歡吃妳用愛煮的飯了」，滿滿的愛讓人忍不住都熱淚盈眶。

母親節 李靚蕾 社群

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