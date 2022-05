第一個母親節 林志玲、林依晨感謝大小寶貝

今年是林志玲(右)與AKIRA婚後當媽的第一個母親節。(取材自臉書)

台灣女星林志玲 與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後,定居日本,今年初開心宣布升格人母、人父,她當媽媽後第一個母親節 ,在臉書 發文感性感謝自己和老公。

47歲林志玲在臉書上傳鮮花美照,照片中附有AKIRA送的卡片,上面寫著,「The best Mom in the world! Thank you my baby(全世界最棒的媽媽!謝謝妳我的寶貝)」足見夫妻倆好感情,林志玲也有感而發,寫下:「謝謝自己從來沒有放棄,也謝謝最堅強的小寶貝,我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福,謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂。」

林依晨度過當媽後第一個母親節。(取材自Instagram)

此外,林依晨去年10月生下女兒「小小林」,一轉眼女兒已半歲,8日也是林依晨當媽後第一個母親節,她曝光女兒正臉照,用手輕輕翻開女兒的小嘴唇,看得出小小林已經長牙了,而老公林于超也送上一束花,祝她母親節快樂,林依晨也開心表示:「謝謝我的目前,也謝謝大小寶貝,祝大家母親節快樂!」

林依晨曝光女兒長牙照。(取材自Instagram)

林依晨雖曝光女兒正臉,但還是P圖遮住女兒的眼睛,小心不讓小小林長相曝光,她之前出席活動時也透露不會當「曬嬰魔人」分享女兒萌照,因不想曝光女兒的隱私,「現在她還很小,會不會之後有意識的時候覺得『其實我不想要發。』就讓她以後自己決定。」