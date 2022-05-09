第一個母親節 林志玲、林依晨感謝大小寶貝

今年是林志玲（右）與AKIRA婚後當媽的第一個母親節。（取材自臉書）

台灣女星林志玲 與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，定居日本，今年初開心宣布升格人母、人父，她當媽媽後第一個母親節 ，在臉書 發文感性感謝自己和老公。

47歲林志玲在臉書上傳鮮花美照，照片中附有AKIRA送的卡片，上面寫著，「The best Mom in the world! Thank you my baby（全世界最棒的媽媽！謝謝妳我的寶貝）」足見夫妻倆好感情，林志玲也有感而發，寫下：「謝謝自己從來沒有放棄，也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福，謝謝大寶貝的花，第一個母親節快樂。」

林依晨度過當媽後第一個母親節。（取材自Instagram）

此外，林依晨去年10月生下女兒「小小林」，一轉眼女兒已半歲，8日也是林依晨當媽後第一個母親節，她曝光女兒正臉照，用手輕輕翻開女兒的小嘴唇，看得出小小林已經長牙了，而老公林于超也送上一束花，祝她母親節快樂，林依晨也開心表示：「謝謝我的目前，也謝謝大小寶貝，祝大家母親節快樂！」

林依晨曝光女兒長牙照。（取材自Instagram）

林依晨雖曝光女兒正臉，但還是P圖遮住女兒的眼睛，小心不讓小小林長相曝光，她之前出席活動時也透露不會當「曬嬰魔人」分享女兒萌照，因不想曝光女兒的隱私，「現在她還很小，會不會之後有意識的時候覺得『其實我不想要發。』就讓她以後自己決定。」