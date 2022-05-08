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福原愛想孩子了 母親節「全中文發文」喊話不要夢裡見

記者李姿瑩／台北報導
福原愛思念小孩。取材自微博
福原愛思念小孩。取材自微博

福原愛和江宏傑婚變後，再也沒來台灣看過小孩。8日適逢母親節，她有感而發在微博寫下：「現在因為疫情的關係，很多家人都不能在一起，希望早點這個疫情過去，不要在夢裡見他們，是真正的見到他們緊抱一下。」彷彿在對自己喊話。

福原愛用中文寫下心聲，她自己也是媽媽，深知為人母不易。「我自己也體會過在肚子裡的十個月，最愛的美甲、染頭髮也要停止，辣的鹹的甜的 都得要注意，孕吐很厲害，不管去哪裡都要帶塑膠袋，有一次沒帶，在機場吐到全身，晚上也睡不好半夜起來吐，眼睛下面的毛血管斷掉 嗓子也破了出血。」而且產後身體不適加上體型改變，並不是孩子生出來就沒事，「每個月都有每個月的問題和擔心，生出來了也有別的擔心。」

福原愛感嘆，自己當了媽媽之後才知道，「原來我媽媽也是這樣把我生出來了，孩子生病了，真的想跟他交換，好吃的東西，恨不得想帶走給他們吃，漂亮的風景，想拿剪刀剪下來給他們看，想多讓他們學東西、多體驗，把我所有的好的經驗都給他們，這個就是母親。」

她謝謝自己的媽媽，還有成長過程中待她如女兒般的媽媽們，「還有把我變成媽媽的孩子們，謝謝大家，我繼續努力，加油！」但她仍未確定何時能與兒女相見，之後仍然只能靠視訊跟孩子聯絡。

福原愛 疫情 母親節

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