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鄭少秋配趙雅芝 楚留香40年前在台轟動

記者蘇詠智／綜合報導
鄭少秋(右)與趙雅芝因「楚留香」成為港劇經典螢幕情侶。（取材自微博）
鄭少秋(右)與趙雅芝因「楚留香」成為港劇經典螢幕情侶。（取材自微博）

在台灣掀起第一波港劇熱潮的的「楚留香」今年登台滿40周年。昔日老三台的外購節目除了歐美影集外，早年日劇無法播出，韓劇幾乎不會被引進。但40年前，TVB改編自古龍小說的「楚留香」卻一路闖關硬上，造成空前轟動的局面，仍讓人記憶猶新。

當時台灣的電視人大都不覺得遠來的和尚真比較會念經，但收視數字會說話，從首集的破40一路衝到飆破70，打得原本長期在同時段居冠的華視招牌節目「綜藝100」收視滑落10多個百分點，就算演員工會抗議、立委要求停播，也難以抵擋收看「楚留香」成為台灣全民運動。

「楚留香」最早是香港TVB為了壓制對手麗的電視台，由徐少強主演的話題夯劇「天蠶變」，才傾全台之力攝製，男主角除了動用當家小生鄭少秋，還派出旗下包括趙雅芝、李司棋、黃杏秀、和鎮台一姐汪明荃等所有當家花旦，黃金陣容才勉強把「天蠶變」的氣勢扳過來。

在台灣，「楚留香」幾乎是一播映就無敵手，逼得華視和台視很快促成「三台輪播港劇」，免得中視獨享，四個月後中視忍痛把「楚留香」未播完的內容轉到華視接手，華視改到周六晚間播映，收視率依然破70，戰力幾乎不打折。

以前台灣小螢幕的港星以電影演員為主，「楚留香」之後，大批香港電視演員進攻台灣，或許先入為主，「鄭少秋配趙雅芝」依舊是台灣觀眾最接受的組合，遠勝港人心目中的絕配「鄭少秋搭汪明荃」，「楚留香」主題曲一句「千山我獨行，不必相送」亦使此曲成為殯葬典禮的熱門歌曲。「楚留香」眾要角分別被重金禮聘赴台作秀、拍電影，熱潮延續了幾乎快要一整年。

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