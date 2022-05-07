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李淳心中「一家之主」是媽媽 不強求和父親李安再合作

記者蘇詠智／即時報導
李淳自認從小到大很幸運，都有貴人老師提攜。圖／LiTV提供
李淳自認從小到大很幸運，都有貴人老師提攜。圖／LiTV提供

李淳新片「一家之主」正在全台上映，片中他扮演女主角鮑起靜的學生，也說服老師拿錢投資，卻差點讓老師血本無歸，鮑起靜的角色雖然在家中不太有聲音，卻是真正的「一家之主」。李淳與導演王希捷接受LiTV訪問，提到自己家誰是一家之主，幾乎不假思索答道：「一定是媽媽啊！像是劇情裡提到那種投資或大事項，才會是爸爸、媽媽一起討論來決定，但如果是管教這種事情，即使爸爸在家，毫無疑問還是媽媽主要負責！」。

「一家之主」裡，李淳扮演的學生常去老師家蹭飯，他自己也認為從小到大頗幸運，遇到不少貴人老師提攜，其中最感念的，是在紐約大學大一、大二時的表演老師：「他很特別，從來沒有想當演員，但他其實是個非常厲害的演員，他這一生唯一目標，就是當個表演老師，只想教好孩子，也等於是傳承他對表演的熱情，我因此受到一個很大的感染力！」

身為國際名導李安之子，李淳並不強求能繼續與父親合作，想靠自己走出一條路。他們上一回攜手「比利‧林恩的中場戰事」，上映到現在已快要滿6年，若未來角色與劇本合適，他有沒想再跟父親合作？他立刻答道：「當然！誰不想要？但就是這個東西不能強求…。」他也坦言父親不是那種會刻意去計一個戲為了捧兒子，笑道：「兒子也是要及格才行的！」。

本月30日就是他的生日，過往家中慶生就是很低調，現在因為彼此分別在台灣與美國，加上又有疫情影響，今年的生日恐無法一家團圓慶祝，不過他透露李安應該會打電話祝福。

李淳（左）和「一家之主」導演王希捷首度合作就有不錯的默契。圖／LiTV提供
李淳（左）和「一家之主」導演王希捷首度合作就有不錯的默契。圖／LiTV提供

投資 導演 疫情

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