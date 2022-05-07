觀影說劇／孫興無厘頭「售命」 對手：怎麼這麼好笑

蔡淑臻(左起)、孫興以及傅孟柏合作電影「售命」，火花四射。(圖：威視提供)

台灣電影 「售命」不僅荒誕離奇的劇情引發討論，片中頗具暴力美學的血腥橋段、充滿人性省思的寓意，也令不少影迷有共鳴， 而孫興在片中的即興演出也獲得不少讚賞。

十多年沒有參與台灣影視作品的孫興，這次在「售命」中飾演遊說主角賣命的特務專員「Tony」，無厘頭的表演風格令人印象深刻，導演 鄧仲謀坦言，片中這個角色最初就是以他的形象來撰寫，而孫興的喜感表演也成功為該片帶來不少歡笑聲，

據悉，片中許多台詞都是孫興的即興發揮，例如：「你可以『勇敢地』叫我Tony」、「前面的窗可不可以『巧妙地』開一點」 等搞怪台詞，從他口中說出毫無違和感，讓導演大讚：「他讓本來的台詞變得更加特別，讓這角色更立體。」

孫興除了台詞即興發揮外，拍攝過程時也令對手驚喜連連，與他對手戲最多的傅孟柏形容交手過程就像「踩在一個認真跟亂演的界線上，迸出一些奇妙的火花，我自己也很喜歡這樣。」並大讚孫興：「怎麼會這麼好笑！」

不僅幕前有觀眾緣，幕後的孫興也完全沒有架子，傅孟柏透露，影視圈大前輩孫興私下超好相處，經常和他閒聊，還熱情分享家人照片給他看，讓他備感親切。

同樣是首次合作的蔡淑臻讚賞：「孫興大哥自信、幽默且調皮，隨時散發著能量。」蔡淑臻透露，孫興殺青那晚全場為他鼓掌，導演還獻上一束花，「孫興大哥當下感動到哭，跟著導演也哭」，最後現場就哭成一團。