昆凌生了 周杰倫曬三女兒正面照報喜

周董罕見曝光小女兒長相。(取材自Instagram)

周杰倫 (周董)與老婆昆凌的三寶來了,向來對兒女長相保密到家的周董,罕見曝光小女兒正面照,小公主躺在百色針織嬰兒籃裡,圍上蕾絲頭飾、一手托下巴、一手還翹小指,姿勢相當可愛,五官相當清秀,而淺色頭髮似乎遺傳媽媽,周董也以英文寫道:「Thank God for this beautiful gift! 」(謝謝上天給最美的禮物)。

而眼尖粉絲也察覺小公主完全不像剛出生,由於好友劉畊宏上月直播時,曾說溜嘴「前天他女兒出生了,然後呢!我也恭喜他」,被粉絲罵翻揭人隱私 ,事後又髮夾彎稱是「誤會」,澄清文卻又漏洞百出,如今不少粉絲也解惑表示「看來劉畊宏說的是真的」。

昆凌寫道:「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.」(當你以為你已經了解什麼是愛,有些小事情就會來提醒你,愛有多麽巨大),不忘感謝辛苦的醫護人員。

消息曝光後,夫妻倆社群 也湧入友人與粉絲祝賀,包括林志穎、王子、吳建豪、彭小刀、楊銘威等皆留言祝賀,粉絲也讚女兒五官清秀結合周董夫妻的優點,也打趣「看來哥要再寫一首『前世情人』2.0了」。至於小女兒的星座、乳名等細節,暫時未知。