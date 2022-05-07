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昆凌生了 周杰倫曬三女兒正面照報喜

記者王郁惠╱綜合報導
周董罕見曝光小女兒長相。(取材自Instagram)
周董罕見曝光小女兒長相。(取材自Instagram)

周杰倫（周董）與老婆昆凌的三寶來了，向來對兒女長相保密到家的周董，罕見曝光小女兒正面照，小公主躺在百色針織嬰兒籃裡，圍上蕾絲頭飾、一手托下巴、一手還翹小指，姿勢相當可愛，五官相當清秀，而淺色頭髮似乎遺傳媽媽，周董也以英文寫道：「Thank God for this beautiful gift! 」（謝謝上天給最美的禮物）。

而眼尖粉絲也察覺小公主完全不像剛出生，由於好友劉畊宏上月直播時，曾說溜嘴「前天他女兒出生了，然後呢！我也恭喜他」，被粉絲罵翻揭人隱私，事後又髮夾彎稱是「誤會」，澄清文卻又漏洞百出，如今不少粉絲也解惑表示「看來劉畊宏說的是真的」。

昆凌寫道：「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.」（當你以為你已經了解什麼是愛，有些小事情就會來提醒你，愛有多麽巨大），不忘感謝辛苦的醫護人員。

消息曝光後，夫妻倆社群也湧入友人與粉絲祝賀，包括林志穎、王子、吳建豪、彭小刀、楊銘威等皆留言祝賀，粉絲也讚女兒五官清秀結合周董夫妻的優點，也打趣「看來哥要再寫一首『前世情人』2.0了」。至於小女兒的星座、乳名等細節，暫時未知。

周董今曝光三寶資訊。(取材自Instagram)
周董今曝光三寶資訊。(取材自Instagram)

社群 隱私 周杰倫

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