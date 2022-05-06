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和胡宇威同時確診 陳庭妮隔離7天報喜：33年生日大禮

記者楊起鳳／即時報導
陳庭妮隔離七天後恢復呈陰性。(取材自臉書)
陳庭妮隔離七天後恢復呈陰性。(取材自臉書)

台灣女星陳庭妮與未婚夫胡宇威同日確診，隔離七天後她報喜：「各位關心我的朋友們，報一個平安，今天一條線！」

陳庭妮說，隔離這段日子，是她人生中很深刻的回憶！33年來最印象深刻的生日大禮。這次的心情跟去年隔離不太一樣，由於身體沒有太嚴重的不舒服，心情上都時刻保持愉悅樂觀，告訴自己就像賺到10天假期，不太好意思的是，「我們連垃圾都沒辦法自理，需要麻煩別人幫忙處理，還好～家裡食材充足，自己煮飯，盡量能不製造多餘垃圾，我想就是最溫柔的體貼了吧！」

她說從居隔第五天開始，恢復了些簡單的運動，一早起來從瑜珈開始，慢慢增加些有氧運動，讓身體活絡起來後就開始吃早餐，至於運動的方面，建議大家還是要留意自身的身體狀況，不要逞強呦。

陳庭妮強調，疫情來臨，誰都不願意生病，而在確診後，不論是醫院或是來電關懷的疫調人員，大家都堅守崗位，少一句謾罵多一點理解，輕聲一句辛苦了，也許就是讓他們能夠再撐下去的動力。謝謝各位抗疫英雄們。

她從大樓管理員一路謝到里長，環保人員，衛生疫調人員，救護人員，醫療人員，快遞外送人員，藥師人員⋯等等，要大家期待她的滿血回歸。

陳庭妮隔離七天後恢復呈陰性。(取材自臉書)
陳庭妮隔離七天後恢復呈陰性。(取材自臉書)

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