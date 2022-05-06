隋棠確診發聲 批隱而不報「缺德」

隋棠確診，發限時動態報平安。（取材自Instagram）

台灣女星隋棠近來忙拍新片，4日晚間她突透露，劇組中出現確診者，因此自己也隨即做快篩與PCR，由於家中有三個小孩，她立刻從家中搬出自主做隔離，原本快篩與PCR皆為陰性，5日她再做一次PCR，結果轉為陽性宣告確診。

隋棠表示，「身邊不斷聽說有些公司（不只有演藝圈）因為各種理由隱而不報 、封口樣樣來，但忽略了職員們和職員身邊接觸到的人家裡可能也有老有小，不透明的資訊會讓人無從自保，是缺德的。」

隋棠在Instagram發限時動態報平安表示，「劇組篩出兩名確診者的今天，毫不猶豫的搬出家裡，演員的工作無法一直戴口罩 ，腹背受敵之感。只希望孩子健健康康，大家平安。感謝大家關心，我一切都好，沒有什麼不適的症狀，只有比較掛心家裡的媽媽和孩子。」

隋棠正拍攝葉天倫執導的新片「團圓飯」，因劇組陸劇出現確診者，隋棠在導演 安排下二度PCR檢測 才確診，因此她也很感謝導演的細心，「我目前已搬出家中，沒想到就順便隔離了起來。」隋棠PO文最後也呼籲：「大家要多洗手，不輕易摘口罩，還有別忘了同理心和道德觀喔，雖然走向共存是趨勢，但也是要幫有孩子和長輩的他人多一份謹慎。」