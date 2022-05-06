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不捨2兒來美念書 李蒨蓉常淚崩

記者許晉榮／綜合報導
李蒨蓉(中)被兒子們獻吻超開心。（記者王聰賢／攝影）
李蒨蓉(中)被兒子們獻吻超開心。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星李蒨蓉日前帶著將來美念書的哥哥與弟弟及毛小孩「一家四口」接受訪問，老大哥哥脫口就爆：「我媽這陣子動不動就會哭，連去廚房洗個手也在哭。」被兒子掀底的她，眼眶瞬間又紅：「就很捨不得啊，我光想這畫面（指離別）鼻子就會酸酸的。」

演藝圈一路走來有風有雨，2015年的「阿帕契事件」更讓李蒨蓉演藝人生跌了一大跤，好奇回家後，如何不讓自己的新聞影響孩子？李蒨蓉坦然面對；「我們多半會站在孩子觀點去想，雖然我是在演藝圈工作，或多或少因我們的關係，會讓他們被放在鎂光燈下審視，這對他們來說有點不公平，我會盡量不讓他們被牽扯。」

哥哥看著她，笑容靦腆：「從小到大我就知道爸媽是誰，只是小時候就算看新聞也不懂報導的意義是什麼？一直到國中才知道原來是這麼回事。」弟弟則一派輕鬆：「小時候老師都很好，會跟大家說不可以霸凌他喔。現在長大了，同學更不會在意這些。」

就算面對夫妻吵架風波搬上檯面，兩個孩子也有應變措施，「因為他們房間就在隔壁，所以只要吵架，我們都會知道，而且他們還滿常吵架的，我們已習慣，完全可以無視。」

李蒨蓉不好意思說：「我跟先生吵架也不會真的吵到破裂，我們也不會把個人情緒遷怒於孩子，何況都老夫老妻了，雖然還是會吵，但時間都不會拉太長，有時哭得比較傷心，弟弟也會來安慰我。」

今年暑假即將出國，剛好過幾天是一年一度的母親節，弟弟望著李蒨蓉感性說：「真的很謝謝妳，這麼多年無微不至照顧我們，不管是教育或是心態的成長，妳都是一個很大的支柱。」哥哥也說：「這十幾年很習以為常在你們的照顧中長大，瞬間今年有了轉折要飛出去，會覺得突然少一個一直在那邊支持你的人，但我相信就算分隔兩地 ，我們還是彼此的支柱。」

兩個寶貝的真情告白，瞬間又讓李蒨蓉感動噴淚：「不管你們在哪，我永遠都會支持你們，也會永遠是你們的粉絲，我聽過一段話，當父母的如果不當孩子粉絲，支持他們，那還有誰會當？當然孩子人生成長會有適度碰撞，我也希望他們有適度挫敗，並成為他們的養分，爸爸和我都是你們永遠最忠實的鐵粉。」

李蒨蓉(右起)與大兒子、小兒子及愛犬「一家四口」齊亮相。（記者王聰賢／攝影）
李蒨蓉(右起)與大兒子、小兒子及愛犬「一家四口」齊亮相。（記者王聰賢／攝影）

母親節 教育 霸凌

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