吳宗憲兒子夜店旁吸大麻菸 繳10萬台幣獲緩起訴

吳宗憲（左）日前現身兒子鹿希派道歉記者會時，就在媒體面前把兒子罵的狗血淋頭。(圖:容易文創提供)

台灣藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌於去年12月間台北信義區夜店旁抽大麻 菸。台北地檢署調查後，今給予緩起訴處分，期間一年，須支付公庫10萬元台幣(約3381美元)。

吳睿軒到夜店消費，去年12月26日凌晨1點半在松高路旁抽菸，警方巡邏聞到疑似大麻味，上前盤查快速檢測 證實捲菸含有大麻成分，全案依照毒品 危害防治條例移送台北地檢署偵辦。

藝名鹿希派的吳睿軒辯稱，「不知道香菸是大麻菸」他到信義區夜店RAFF消費，認識一名身分不詳男子，兩人攀談後，到夜店周邊的松高路上抽菸，對方遞給他一隻香菸，他順手點火抽菸男子就離開，正當他繼續抽菸時，警方路過盤查。

檢察官考量他初犯且犯後態度良好，堪認其歷此司法程序應有所警惕，因此給予緩起訴處分，期間一年，須支付公庫10萬元台幣。

另據《三立新聞網》報導，吳宗憲被問到兒子這次呼麻需繳交10萬元罰鍰，他是否會幫忙付，還是這次姊姊吳姍儒也會幫忙代繳？他則表示兒子有在賺錢、「他自己會處理啦都幾歲了？」被問到被罰10萬會不會太輕，他則表示：「不會啊都OK」。