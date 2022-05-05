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周星馳身高沒有176公分 方季惟當年為他「鋸掉鞋跟」

記者林怡秀／即時報導
方季惟笑說原來周星馳身高沒有想像中那麼高。(圖:年代提供)
方季惟笑說原來周星馳身高沒有想像中那麼高。(圖:年代提供)

永遠的軍中情人方季惟近日登上「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，當年亮麗外型配上清甜歌聲，方季惟出道即巔峰，更成為繼鄧麗君之後，最受歡迎的「軍中情人」。回想登上軍艦勞軍，海軍總司令感受到她對弟弟的手足之情，竟立刻將弟弟帶到面前，為她做足面子。後來她被香港向氏家族相中，獲得與周星馳同台飆戲的機會，沒想到周星馳本人和想像中身高有落差，她急中生智竟直接把鞋跟鋸掉，相當荒唐。

方季惟原先家境不錯，後來家道中落，為了減輕負擔還擺過地攤，賣綠豆湯和檳榔貼補家用；一次偶然的機會下，方季惟被簽進藍與白唱片公司，並於1986年發行首張專輯正式踏入歌壇。成為軍中情人的她，唱遍各大營區，甚至有次登上軍艦勞軍，引來海軍總司令的特別照顧，更在聽到方季惟想念「海軍陸戰隊服役的弟弟」後，只短短花了1個小時，就將弟弟帶到她面前，沒想到反而讓低調的弟弟尷尬直呼「你找我幹嘛啦」！

方季惟曾與周星馳合拍電影「賭俠2之上海灘賭聖」台灣版，回想起當年拍片印象最深刻的是，為了站上鏡頭更加完美，她特地換上高跟鞋讓自己身高與星爺般配，沒想到落差太大，她急中生智把鞋跟鋸掉，她笑說：「原來星爺沒有176公分！」

此外，向來都把粉絲當成家人的她，在去年生日裝扮成最萌動漫角色「禰豆子」與粉絲同歡；更透露有瘋狂粉絲將車牌換成她的生日「0311」，相當暖心。

周星馳 電影 香港

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