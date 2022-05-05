羅志祥7月唱上小巨蛋 網驚：手上戴的表起碼4千萬台幣

羅志祥(小豬)出道28年，過往登上台北小巨蛋舞台有不少創舉。(取材自臉書)

羅志祥 （小豬）透過社群 宣布喜訊，喊話「7月我們小巨蛋見」，是他闊別6年重返台北小巨蛋舉行個人演唱會，據悉檔期就是7月9日，推算下來今年包含凹嗚狼人殺總冠軍演唱會、2022 hito流行音樂獎頒獎典禮，他在短短半年內3度站上小巨蛋，人氣銳不可擋。

是否將在7月9日5度站上小巨蛋開唱？小豬的經紀人表示：「謝謝大家的關心，目前都在最後確認中，我們會在這幾天盡快跟大家公布好消息，大家也請保重身體！做好防疫 ！」

羅志祥近來慢慢復出，盼能找回昔日人氣。(取材自臉書)

小豬昨晚在臉書預告有消息要宣布，他發文表示：「不管你是喜歡我還是討厭我，真的謝謝你們在我這出道28年的陪伴，7月 小巨蛋見！」

他經歷劈腿風波後，近來逐漸展開活動，準備回歸歌壇動作頻頻，日前還出席代言記者會，本月底也將站在台北小巨蛋，作為「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」開場表演嘉賓。這段養生調息的日子，他似乎調整得不錯，有歌迷覺得他胖了一些，而他昨PO出的照片中，有粉絲認出手上的表要價台幣4000多萬，他留言回應該粉絲「我買原價」，證明經濟能力依舊相當不錯。

也有粉絲在他昨晚po的預告下留言「除了你宣布結婚之外，其他的我都不感到意外」，他也回覆「哈哈哈哈」，對感情狀況未透露隻字片語，不過看得出態度已經輕鬆許多。