桂綸鎂愛吃炸物 自嘲不像女明星 與戴立忍「都很幸福」

桂綸鎂出席文學影展，自認不是仙女，金馬獎前一天還在吃炸甜不辣。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星桂綸鎂4日出席文學影展 擔任活動嘉賓，因為氣質優雅有仙女形象，再加上此次代言文學影展，被問有沒有讓人意想不到的一面，她大笑自己貪吃，2018年以動畫電影 「幸福路上」參加金馬獎頒獎典禮的前一天，因為嘴饞，在家炸甜不辣，自嘲「怎麼會這樣做，真的很不像女明星」。

桂綸鎂說自己近年減少拍片量，大部分時間都在休息，除了花很多時間看電影之外，也會到海邊、山上走走，由於她與55歲知名影人戴立忍愛情長跑18年，被問最近生活如何，僅簡單回「都很幸福」。被問到相識多年的導演楊雅喆，最近徵選新片演員，需要全裸入鏡，引起議論，由於桂綸鎂曾在與他合作的「女朋友・男朋友」有裸背床戲，桂綸鎂也大讚與楊雅喆合作都很令人安心，片場清場、安全措施做得非常好，至於她是否願意全裸演出，她立刻大笑「要看劇本如何發展」。

桂綸鎂透露母親節會在家度過。(記者吳致碩／攝影)

以前只想拚事業，但現在的桂綸鎂只想好好享受生活，「可能因為疫情吧，容易讓人改變許多想法，現在傾向於接演一個認真想詮釋的角色，還不急著拍新作，先等待好劇本」，下半年她應會宣傳去年就拍完的戲劇「台北女子圖鑑」。

最近適逢母親節 ，桂綸鎂則會在家簡單慶祝，「還是要以防疫為主，不過我自己曾為父母親下廚，也許這次會再煮好料」。