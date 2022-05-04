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三寶媽昆凌纖細美照曝光 懷孕初期飲酒差點吃「猛藥」

記者杜沛學／台北報導
昆凌自認當媽最好的能力是溝通跟說服。(圖:ELLE提供)
昆凌自認當媽最好的能力是溝通跟說服。(圖:ELLE提供)

昆凌與周杰倫即將迎接三寶，宣布懷孕消息後，她為時尚雜誌拍攝封面，身材依舊纖細，當時懷孕5個月，照片上孕肚也沒有很明顯，她受訪時分享，發現懷孕的當下，其實昆凌人在法國，去了聖十字湖，還帶小孩去上騎馬課，大人們則是在酒莊裡試飲不同紅酒。

昆凌坦言當媽也有焦慮的時候。(圖:ELLE提供)
昆凌坦言當媽也有焦慮的時候。(圖:ELLE提供)

昆凌透露：「那時候我人在法國，平常出國就都會有一點排便不順，我去藥房的時候，藥劑師問我，『開強效的藥沒問題吧？你要確定沒有懷孕喔！』我想說怎麼可能會懷孕，結果一驗出來，就發現天哪我真的懷孕了！」

28歲已是準三寶媽，昆凌對生育、養育無一絲馬虎，她提到：「帶小孩的時候，教養跟教育對我來說一樣重要，有時候我會覺得非常焦慮，但我當媽媽最好的能力是溝通跟說服，我在設立規矩時會踩得很硬。小孩都會想要一直看電視或是iPad，我規定他們只能周末看。後來他們在鬧的時候，我只要問他們：『今天是禮拜幾？』他們就懂了。有時候踩得硬一點，以後就會少一點麻煩。」

昆凌宣布懷第三胎後拍攝雜誌，當時懷孕5個月身材依舊纖細。(圖:ELLE提供)
昆凌宣布懷第三胎後拍攝雜誌，當時懷孕5個月身材依舊纖細。(圖:ELLE提供)

即便是講求教養的媽媽，昆凌跟孩子的感情仍然很好，「姊姊曾經跟我說過，她不想要長大，想要可以陪我久一點。弟弟也說過，他聽完爸爸的歌，就跟我說『媽媽我不會讓你受傷的』。我只希望讓孩子知道在重要時刻都有爸爸媽媽在。」

身為天王的妻子，昆凌也頗有一套經營婚姻的方式，她透露常跟老公說：「維持婚姻的原則就是：Happy Wife,Happy Life。我是Typical（典型）的獅子座，來得快去得快，可能會突然很生氣，但一下又收了。」

昆凌也自曝在家裡愛碎碎念，笑說：「事情小到連餵狗我都可以念，譬如我覺得狗只能吃狗飼料跟我煮給牠的飼料，牠也只能在特定的區域吃，不可以有想跟主人要食物的衝動。」

但昆凌私底下是非常細心的，她曾經為周杰倫準備了一個晚宴Party，用「反制魔術師」的方式，在最後的遊戲關卡，讓他只會抽到那支籤、獲得她準備給他的禮物，周杰倫抽到還說：「嘿我就是No.1」，其實昆凌早就把裡面每一支籤都換成No.1。

昆凌透露發現懷第三胎前還在法國試喝紅酒。(圖:ELLE提供)
昆凌透露發現懷第三胎前還在法國試喝紅酒。(圖:ELLE提供)

周杰倫 教育 時尚

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