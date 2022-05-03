刪光吳宗憲留言 鹿希派與父決裂？

鹿希派(左)刪光吳宗憲留言，發文「如果你不在乎我就別留言」，父子疑似決裂。(圖：華貴娛樂提供)

星二代鹿希派日前在社群 銷售專輯「P」被老爸吳宗憲虧爆，於是刪光、關閉留言功能，同步發文「如果你根本不在乎我，那別留言了」，遭疑是反擊爸爸，父子關係陷入緊張。鹿希派兩個月前受訪時坦言，跟爸爸只有工作期間才會講話，像是開會、上節目等，私下則各過各的生活。

鹿希派以日本格鬥動漫 「範馬刃牙」形容和吳宗憲的父子關係，面對全能老爸，身為星二代的他渴望有朝一日能讓爸爸引以為傲，無論世界怎樣變化，他仍希望跟爸爸並駕齊驅或者得到爸爸的認同。

眾所皆知吳宗憲事業繁忙，有沒有難忘的爸爸陪伴時光？他先笑說：「我說沒有是不是就很好下標？」接著表示學生時期重心都放在音樂，沒有親子 時光可言，「不過爸爸都會回家，我也很有自信全家人都非常在乎彼此」。

他在專輯「P」發行前夕捲進「麻」煩，但對作品充滿自信，「我很滿意『P』，做到了上張專輯沒做到的事情，嘗試用不同角度看世界。」

至於酸民負評，鹿希派認為靠爸、胖都很傷人，「介意被說胖啊，我從小就是偏胖體質，姊姊都是竹竿人。」以前他怕看到種種攻擊，漸漸發現留下的人都很支持他、也想聽他唱歌，轉向思考有人討論就是好事，抗壓性與日俱增。