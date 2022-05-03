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白嘉莉宅防疫旅館 看書、畫畫、下午茶…不焦慮

記者李姿瑩╱綜合報導
白嘉莉今年在台隔離兩次，非但不以為苦，反而很開心。(記者王聰賢／攝影)
白嘉莉今年在台隔離兩次，非但不以為苦，反而很開心。(記者王聰賢／攝影)

「最美麗主持人」白嘉莉今年分別來了美國，也去了新加坡，在台灣被隔離兩次。她非但不以為苦，反而開心說：「我很喜歡隔離」，因為在防疫旅館，她可以閉門謝客，專心看書、畫畫，一天三餐加上下午茶，生活愜意又舒心。

白嘉莉謙稱自己很幸運，防疫旅館照顧周到，廚師用心將每一餐做出變化。而她每天起床後，固定會看新聞、閱讀，抽空回覆朋友訊息。下午她繼續和不同時區的朋友聯絡，或是看書、畫畫、寫文章，晚上繼續鎖定新聞，還多了看連續劇的時間，最後用泡澡，為一天畫下句點。

白嘉莉表示，她在隔離期間不會焦慮，原本就是「宅女」的她，樂得不用出門，抱持著平常心自然好吃好睡。她到美國，看到朋友十人中有八人確診，但過一陣子就痊癒了，症狀就像感冒一樣。新加坡的朋友更落實戴口罩、勤洗手，做足防疫功夫，大家都找到與病毒共存的生活模式。

不過白嘉莉的生活多少還是受到疫情影響，除了不少朋友取消邀約，台視原本預定舉辦的台慶活動也喊卡。過去她在台視曾主持全台第一個直播節目「喜相逢」，至今仍為粉絲津津樂道，就連到了美國，還有人會唱節目主題曲。

白嘉莉今年在台隔離兩次，非但不以為苦，反而很開心。(記者王聰賢／攝影)
白嘉莉今年在台隔離兩次，非但不以為苦，反而很開心。(記者王聰賢／攝影)

防疫 新加坡 旅館

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