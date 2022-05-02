我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色州長賀勤森：將參加2024共和黨總統初選

力挺烏克蘭 美第一夫人將訪東歐2國 會難民、官員與美軍

隔離兩次完全不焦慮 白嘉莉公開防疫生活超充實

記者李姿瑩／專訪
白嘉莉是全台第一個直播節目的主持人。記者王聰賢／攝影
白嘉莉是全台第一個直播節目的主持人。記者王聰賢／攝影

台灣「最美麗的主持人」白嘉莉今年分別去了美國和新加坡一趟，在台灣隔離了2次。她非但不以為苦，反而開心說：「我很喜歡隔離。」因為在防疫旅館，她可以閉門謝客，專心看書、畫畫，一天三餐加上下午茶，生活愜意又舒心。

白嘉莉謙稱自己很幸運，防疫旅館照顧周到，廚師用心將每一餐做出變化。而她每天起床後，固定會看新聞、閱讀，抽空回覆朋友訊息。下午她繼續和不同時區的朋友聯絡，或是看書、畫畫、寫文章，晚上繼續鎖定新聞，還多了看連續劇的時間，最後用泡澡為一天畫下句點。

白嘉莉表示，她在隔離期間不會焦慮，原本就是「宅女」的她樂得不用出門，抱持著平常心自然好吃好睡。她到美國看到朋友10個人中有8個人確診，但過一陣子就痊癒了，症狀就像感冒一樣。新加坡的朋友更落實戴口罩、勤洗手，做足防疫功夫，大家都找到與病毒共存的生活模式。

不過白嘉莉的生活多少還是受到疫情影響，除了不少朋友取消邀約，台視原本預定舉辦的台慶活動也喊卡。過去她在台視曾主持全台第一個直播節目「喜相逢」，至今仍為粉絲津津樂道，就連到了美國還有人會唱節目主題曲。

她還記得當時非常考驗臨場應變能力，要跟觀眾、來賓互動。有的觀眾領獎後站在台上滔滔不絕發表感言，或是站錯位置，都要靠她不留痕跡地引導。白嘉莉說，她當時會用「我們等會再聊」、「先回座以免位置被別人坐走」等說詞，安撫觀眾先下台，看到導播手勢則要幫表演來賓做結語。如果當下處理得宜，她也會相當有成就感，也成為她獨特的主持風格，不分男女老少都喜歡。

白嘉莉外型凍齡保養得宜。記者王聰賢／攝影
白嘉莉外型凍齡保養得宜。記者王聰賢／攝影
繪畫是白嘉莉的最愛。記者王聰賢／攝影
繪畫是白嘉莉的最愛。記者王聰賢／攝影
白嘉莉每天都過得快樂充實。記者王聰賢／攝影
白嘉莉每天都過得快樂充實。記者王聰賢／攝影
白嘉莉在隔離期間持續創作。記者王聰賢／攝影
白嘉莉在隔離期間持續創作。記者王聰賢／攝影

防疫 新加坡 旅館

上一則

林瑞陽切割張庭？傳想帶孩子先回台

延伸閱讀

戴上這款帽子 保持安全距離又能防疫

戴上這款帽子 保持安全距離又能防疫
為疫情？為選舉？陳建仁嗆：回去看書 柯文哲譏：小編寫的

為疫情？為選舉？陳建仁嗆：回去看書 柯文哲譏：小編寫的
中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴

中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴
新聞評論／幼兒婦人之死 戳破防疫新模式

新聞評論／幼兒婦人之死 戳破防疫新模式

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06
楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16

超人氣

更多 >
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起
上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的
貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張