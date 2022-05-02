隔離兩次完全不焦慮 白嘉莉公開防疫生活超充實

白嘉莉是全台第一個直播節目的主持人。記者王聰賢／攝影

台灣「最美麗的主持人」白嘉莉今年分別去了美國和新加坡 一趟，在台灣隔離了2次。她非但不以為苦，反而開心說：「我很喜歡隔離。」因為在防疫旅館 ，她可以閉門謝客，專心看書、畫畫，一天三餐加上下午茶，生活愜意又舒心。

白嘉莉謙稱自己很幸運，防疫旅館照顧周到，廚師用心將每一餐做出變化。而她每天起床後，固定會看新聞、閱讀，抽空回覆朋友訊息。下午她繼續和不同時區的朋友聯絡，或是看書、畫畫、寫文章，晚上繼續鎖定新聞，還多了看連續劇的時間，最後用泡澡為一天畫下句點。

白嘉莉表示，她在隔離期間不會焦慮，原本就是「宅女」的她樂得不用出門，抱持著平常心自然好吃好睡。她到美國看到朋友10個人中有8個人確診，但過一陣子就痊癒了，症狀就像感冒一樣。新加坡的朋友更落實戴口罩、勤洗手，做足防疫功夫，大家都找到與病毒共存的生活模式。

不過白嘉莉的生活多少還是受到疫情影響，除了不少朋友取消邀約，台視原本預定舉辦的台慶活動也喊卡。過去她在台視曾主持全台第一個直播節目「喜相逢」，至今仍為粉絲津津樂道，就連到了美國還有人會唱節目主題曲。

她還記得當時非常考驗臨場應變能力，要跟觀眾、來賓互動。有的觀眾領獎後站在台上滔滔不絕發表感言，或是站錯位置，都要靠她不留痕跡地引導。白嘉莉說，她當時會用「我們等會再聊」、「先回座以免位置被別人坐走」等說詞，安撫觀眾先下台，看到導播手勢則要幫表演來賓做結語。如果當下處理得宜，她也會相當有成就感，也成為她獨特的主持風格，不分男女老少都喜歡。