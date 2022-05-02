楊丞琳稱分手要快狠準 和李榮浩異地戀靠3字保鮮

楊丞琳認為分手一定要快狠準。（取材自微博）

台灣女星楊丞琳近來加入中國真人秀節目「燦爛的前行」，隔空陪著失戀素人男女們展開一段療癒旅程，談及異地戀的辛酸，她直言對象非常重要；她認為現今有些情侶同居、天天見面，可是某一方卻永遠沒有安全感，因此在她看來距離並非異地戀的最大問題，而是要給予另一半「信任感」這三個字，感情即能長長久久。

楊丞琳跟李榮浩在一起超過7年，婚後聚少離多，前陣子微博 瘋傳楊丞琳抓包李榮浩和吉克隽逸之間不同尋常的關係，李榮浩不滿謠言發酵，大動作發文駁斥造謠者，同時委託律師處理，楊丞琳跟著轉發力挺：「不氣不氣。太假了，根本沒人信。」顯見她百分百信任李榮浩。

楊丞琳認為：「個性成熟一些的，我覺得會沒那麼辛苦，我經歷過304天才見到對方，雖然我們也不常視訊，很多人覺得異地戀要靠視訊解思念之愁，我反而覺得心靈的靠近，比你看到人還要更重要。」

楊丞琳（左）與李榮浩在一起超過7年，婚後聚少離多。（取材自臉書）

至於分手方式，曾表明長痛不如短痛的楊丞琳，直接挑明強調分手要快、狠、準，必須明確說出分手原因，「而且你很果決、你不會藕斷絲連，其實當下那一刻，對方一定很難過，但是他們的療傷期說不定會短一點。」她說快狠準並不代表自私或是溝通得不明不白，自己會設個停損點，重點在於別為了當好人而拖泥帶水，導致一段能夠好聚好散的關係被弄得殘破不堪。