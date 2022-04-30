兒反覆高燒確診 劉香慈月初才「中病毒」回應身體現況

劉香慈透露大兒子Teddy確診新冠肺炎。圖／摘自臉書

劉香慈4月最後一天在臉書 上發文透露大兒子Teddy確診新冠肺炎 ，而她4月初時也「中了病毒」，飽受帶狀皰疹之苦，一家人一個月內接連受到兩種病毒入侵，讓她大嘆：「我們家的四月天實在是不平靜。」

劉香慈也透過經紀人回覆自己與兒子現況：「Teddy一切康復了，他們目前都生活也都恢復正常了，只是之前帶狀皰疹病毒後又來新冠病毒，覺得健康真的很重要，很有感想要分享一下紀錄這段過程。」而劉香慈近距離照顧確診新冠肺炎的兒子，但PCR為陰性，並未確診。

劉香慈文中提到，「孩子反覆高燒，我的內心很焦慮、情緒很緊繃，害怕一不小心就讓細菌趁虛而入、重症住院⋯」、「我跟孩子說，你要和身體裡面的病毒講話，跟它說：『對不起，我要趕你走，我可能不小心有做了傷害地球的事情讓你有機會出現。請你原諒我，我要吃藥和補充營養把你趕走。謝謝你，讓我體會到健康的重要性。我愛你，希望你變成可以幫助人類、動物的病毒。』」

為了照顧兒子，劉香慈「自願當室友」，她分享這段時間的生活，「我們吃素、補充水分營養、我們喝清冠一號、我們念誦心經，我們每天看書、玩遊戲，一起吃飯、上課。我和室友的感情加溫到不可思議的境界，建立了更加互信互愛的互動關係。我們依照政府的規定，從被匡列到被安排PCR 、隔離、自主健康管理⋯到回歸正常生活模式。我們都復元了，我想要在人生唯一的2022年4月30日，紀錄一下這個難忘的片刻。」