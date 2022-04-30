我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

哈利、梅根弄巧成拙 「脫英」反失去威廉的信任？

兒反覆高燒確診 劉香慈月初才「中病毒」回應身體現況

記者杜沛學／台北報導
劉香慈透露大兒子Teddy確診新冠肺炎。圖／摘自臉書
劉香慈透露大兒子Teddy確診新冠肺炎。圖／摘自臉書

劉香慈4月最後一天在臉書上發文透露大兒子Teddy確診新冠肺炎，而她4月初時也「中了病毒」，飽受帶狀皰疹之苦，一家人一個月內接連受到兩種病毒入侵，讓她大嘆：「我們家的四月天實在是不平靜。」

劉香慈也透過經紀人回覆自己與兒子現況：「Teddy一切康復了，他們目前都生活也都恢復正常了，只是之前帶狀皰疹病毒後又來新冠病毒，覺得健康真的很重要，很有感想要分享一下紀錄這段過程。」而劉香慈近距離照顧確診新冠肺炎的兒子，但PCR為陰性，並未確診。

劉香慈文中提到，「孩子反覆高燒，我的內心很焦慮、情緒很緊繃，害怕一不小心就讓細菌趁虛而入、重症住院⋯」、「我跟孩子說，你要和身體裡面的病毒講話，跟它說：『對不起，我要趕你走，我可能不小心有做了傷害地球的事情讓你有機會出現。請你原諒我，我要吃藥和補充營養把你趕走。謝謝你，讓我體會到健康的重要性。我愛你，希望你變成可以幫助人類、動物的病毒。』」

為了照顧兒子，劉香慈「自願當室友」，她分享這段時間的生活，「我們吃素、補充水分營養、我們喝清冠一號、我們念誦心經，我們每天看書、玩遊戲，一起吃飯、上課。我和室友的感情加溫到不可思議的境界，建立了更加互信互愛的互動關係。我們依照政府的規定，從被匡列到被安排PCR 、隔離、自主健康管理⋯到回歸正常生活模式。我們都復元了，我想要在人生唯一的2022年4月30日，紀錄一下這個難忘的片刻。」

新冠肺炎 臉書

上一則

「前湯嫂」凱蒂荷姆絲又有新歡 光天化日下又親又勾肩

下一則

鄭宜農被自己開車帥到 看廢車場如吃防蚊液：舌頭涼涼

延伸閱讀

唾液快篩首款核准 疑與高端有關 藍酸：賺得還不夠？

唾液快篩首款核准 疑與高端有關 藍酸：賺得還不夠？
快篩取代PCR？陳時中：還不到時候 北市怒嗆中央

快篩取代PCR？陳時中：還不到時候 北市怒嗆中央
陳時中：已無清零這件事 靠打疫苗、自然感染防衛

陳時中：已無清零這件事 靠打疫苗、自然感染防衛
陳曉東街頭做PCR 排隊不忘搞笑唱RAP

陳曉東街頭做PCR 排隊不忘搞笑唱RAP

熱門新聞

張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06
楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16

超人氣

更多 >
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元