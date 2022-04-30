具俊曄添愛的印記 大S、台北座標刺上身

35--具俊曄（右）在脖子上刺上草寫英文，引起粉絲詢問，店家指由主人解謎。（取材自Instagram）

具俊曄 與大S 閃電結婚後特地來台相聚，日前他在台北夜店完成DJ秀工作，除了被捕捉到無名指多了「戒指紋身」，再添對大S的專情記號。

具俊曄曾在南韓「黃金漁場」綜藝節目中，透露當年與大S交往時，大S為他刺青，在腳踝上刺了「九」，他笑著解釋：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。」而今某知名刺青店於社群 PO照，客人竟是具俊曄，具俊曄不僅在手臂刺上皇冠，也在脖子刺了一串英文。

34--大S老公具俊曄（右）添新刺青，全與大S相關。（取材自Instagram）

有眼尖網友發現其實暗藏含意，像是皇冠下方類似絲帶的圖案，上頭文字就是大S韓文名字「희원」；至於英文則寫著「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，甚至胳膊還刺上台北經緯座標的紋身，藏著對大S滿滿的愛。

而脖子上的英文草寫，有網友詢問是否寫的是「Remember Together Forever」，店家僅回覆「這需要主人自行公布」，粉絲留言「這是有多愛，全是跟熙媛有關的」、「好有愛，真的愛得太狂了」。

對此，網友紛紛回應：「太帥了吧，歐巴」、「熙媛是他的王后，記得永遠在一起」、「看到台北經緯度，感動到哭了」、「好有愛，他的纹身好多都是為了S纹的，真的愛得太狂」。

刺青師表示：「20幾年不換電話就是可以跟阿Q一起來 Bing Bing Bing，必須要跟具俊曄說聲謝謝， 20幾年前因為酷龍身上的刺青，讓我在當時跟著這樣的風潮下賺了不少錢，也成就了現在的刺青阿本」。