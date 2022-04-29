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遇昔日王子 黃韻玲、鄭怡搶抱姜育恆

記者王郁惠╱綜合報導
黃韻玲（左起）、姜育恆與鄭怡好久不見，一起回味青春歲月。(圖：台北流行音樂中心提供)
黃韻玲（左起）、姜育恆與鄭怡好久不見，一起回味青春歲月。(圖：台北流行音樂中心提供)

曾創作編曲「天天想你」、「愛上一個不回家的人」等經典歌曲的音樂人陳志遠，11年前因大腸癌病逝，台北流行音樂中心為紀念他對歌壇的貢獻，舉辦為期4個月的「音樂怪博士陳志遠特展」，展期最後一天，「憂鬱王子」姜育恆與「民歌天后」鄭怡到場朝聖，北流董事長黃韻玲親自帶逛；她與鄭怡一看到姜育恆就搶抱抱，異口同聲表示，姜育恆當年是大家的白馬王子。

談到姜育恆當年魅力有多無敵，黃韻玲形容他的歌聲「就是會麻痺你」，只要坐在台下聽他唱歌，就會發呆般眼睛離不開他，也能明白他為何那麼受歡迎、太有魅力。鄭怡則透露當年因張艾嘉的戲，差點有機會與姜育恆配對演情侶，最後沒演成讓她扼腕到現在。

姜育恆也在展區找到當年海報，鄭怡也找到自己早期的黑膠唱片，雙雙開心合影，一起回味青春歲月。

姜育恆也吐露祕辛，當時他與陳志遠製作專輯時，寫到第九首歌曲時，陳志遠因為生病體力無法負荷，所以他們就將鍾鎮濤的「捨不得」改寫歌詞與編曲，才完成了「我和我的朋友」這張專輯，而這也是陳志遠參與的最後一張專輯，對姜育恆來說，也是與永遠難忘且有意義與故事的一張專輯。

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