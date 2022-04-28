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李宗盛本來沒要讓他們組團 品冠吐「無印良品」秘辛

記者林怡秀／即時報導
品冠分享出道故事。(圖:年代提供)
品冠分享出道故事。(圖:年代提供)

品冠5月28日將於台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，近日他登上年代MUCH「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，1995年品冠和光良以一首「掌心」紅遍台灣、馬來西亞，甚至被封為新時代青春偶像組合，談到出道故事，品冠透露，當年的伯樂李宗盛竟是要兩人「各自發展」。

20年前光良因大學「畢業製作」，找來品冠合作了一系列作品，「掌心」便是其中一首，後來這張音樂作品被李宗盛一眼相中，兩人順利簽進滾石唱片公司，不過因聲音各具特色，李宗盛看好他們各自發展，便讓品冠和光良簽下個人約。但因為「掌心」是合唱的經典之作，所以兩人先以組成團體出道發行專輯，結果創下「神級成績」，日後更連續5年發5張專輯，圈粉無數，對此，品冠也笑說「真的一發不可收拾」。

品冠踏入歌壇已25年之久，老婆看出他擔心未來不再有人想聽他唱歌，貼心地安慰道「若那天真的到來，就轉幕後或是做其他事情也好」相當正能量；此外，步入50大關的品冠不免有些焦慮，夜晚都會碎念對於人生規劃的擔憂，遲遲不休息，而這舉動讓老婆好氣又好笑，忍不住遞上褪黑激素，希望他可以乖乖睡覺，夫妻互動相當逗趣。

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